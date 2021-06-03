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Культура и отдых

Фестиваль "Зеленые святки" завершился в Нижнем Новгороде

13 июня 2021 16:08  [138] Культура и отдых
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Фестиваль "Зеленые святки" завершился в Нижнем Новгороде.

Участие в мероприятии, организованном в рамках реализации нацпроекта "Культура", принимали как нижегородцы, так и представители других регионов, в том числе Костромской, Рязанской, Кировской областей.

Завершился фестиваль гала-концертом на пл. Маркина.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, фольклорные коллективы представили интерактивную программу для посетителей праздника. Она включала работу обрядовой площадки, где водили троицкие хороводы и показывали ряд традиционных для празднования «зеленых святок» обычаев, например, так называемое кумление и завивание березки.

Посетители праздника смогли поучаствовать в народных играх и мастер-классах.

Умельцы учили расписывать матрешку, делать топорную игрушку, обереговую куклу, наносить узоры на деревянные изделия, лепить дивеевскую глиняную игрушку.

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования на реализацию федеральных программ национального проекта "Культура" в Нижегородской области в 2021 году составляет почти 139 млн рублей. Средства рассчитаны на капитальные ремонты 11 сельских домов культуры, модернизацию 3 детских школ искусств, создание 2 виртуальных концертных залов и 4 модельных библиотек.

Как заявила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, прорабатывается выделение дополнительных средств.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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Теги:
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