Управление по труду и занятости Нижегородской области 16-25 июня проведет ярмарки вакансий Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Управление по труду и занятости Нижегородской области 16-25 июня проведет ярмарки вакансий.

Соискатели смогут получить всю необходимую информацию о трудоустройстве в центрах занятости населения Городецкого, Кстовского, Краснобаковского, Павловского и Сосновского районов, городов Бора, Навашина, Первомайска, Перевоза и Шахуньи.

Специалисты центров занятости помогут с трудоустройством и поиском вакантных рабочих и учебных мест, расскажут о ситуации на рынке труда, проинформируют об услугах службы занятости населения.

Сообщается, что соискатели также проведут собеседование с потенциальным работодателем, получат консультации юристов по вопросам трудоустройства, смогут научиться грамотно составлять резюме.

За подробной информацией можно обращаться в центры занятости районов.

Напомним, что oнлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня.