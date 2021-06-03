НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Управление по труду и занятости Нижегородской области 16-25 июня проведет ярмарки вакансий.
Соискатели смогут получить всю необходимую информацию о трудоустройстве в центрах занятости населения Городецкого, Кстовского, Краснобаковского, Павловского и Сосновского районов, городов Бора, Навашина, Первомайска, Перевоза и Шахуньи.
Специалисты центров занятости помогут с трудоустройством и поиском вакантных рабочих и учебных мест, расскажут о ситуации на рынке труда, проинформируют об услугах службы занятости населения.
Сообщается, что соискатели также проведут собеседование с потенциальным работодателем, получат консультации юристов по вопросам трудоустройства, смогут научиться грамотно составлять резюме.
За подробной информацией можно обращаться в центры занятости районов.
Напомним, что oнлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня.
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