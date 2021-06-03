Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня
НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня, сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Экстренное предупреждение объявлено 14 июня на территории региона: согласно информации, до конца дня 14 июня в Нижегородской области местами пройдут сильные ливни с грозами.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения муниципальных ЧС. В ряде муниципалитетов не исключены сбои в работе систем ЖКХ, локальные подтопления местности, ДТП с участием автотранспорта, аварии с участием маломерных судов.
Кроме того, возможны активизации оползневых процессов и отключения объектов электроэнергетики из-за грозовых разрядов молний.
Ранее сообщалось, что грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы.
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