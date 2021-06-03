Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня Общество

Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня, сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Экстренное предупреждение объявлено 14 июня на территории региона: согласно информации, до конца дня 14 июня в Нижегородской области местами пройдут сильные ливни с грозами.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения муниципальных ЧС. В ряде муниципалитетов не исключены сбои в работе систем ЖКХ, локальные подтопления местности, ДТП с участием автотранспорта, аварии с участием маломерных судов.

Кроме того, возможны активизации оползневых процессов и отключения объектов электроэнергетики из-за грозовых разрядов молний.

Ранее сообщалось, что грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы.