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Общество

Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня

14 июня 2021 12:51  [76] Общество
Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня

Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Грозы и ливни ожидаются в Нижегородской области до конца дня, сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Экстренное предупреждение объявлено 14 июня на территории региона: согласно информации, до конца дня 14 июня в Нижегородской области местами пройдут сильные ливни с грозами.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения муниципальных ЧС. В ряде муниципалитетов не исключены сбои в работе систем ЖКХ, локальные подтопления местности, ДТП с участием автотранспорта, аварии с участием маломерных судов.

Кроме того, возможны активизации оползневых процессов и отключения объектов электроэнергетики из-за грозовых разрядов молний.

Ранее сообщалось, что грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы.

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