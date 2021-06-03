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Шесть нижегородцев утонули с начала купального сезона (с 1 июня). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, среди них был один ребенок.
Все трагедии случились в несанкционированных местах для купания.
"Купание на необорудованных для этого местах крайне опасно для жизни", - напомнили в ведомстве.
В целом спасатели констатировали рост гибели людей на воде. За аналогичный период прошлого года в регионе погибли два человека, детей не было.
Всего с начала 2021 года в водоемах погибли 17 человек, в том числе 5 детей, за аналогичный период 2020 года - 14.
Напомним, что четыре человека утонули в течение одного дня 14 июня.
Ранее сообщалось, что лишь семь нижегородских озер признаны безопасными для купания.
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