Шесть нижегородцев утонули с начала купального сезона Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть нижегородцев утонули с начала купального сезона (с 1 июня). Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, среди них был один ребенок.

Все трагедии случились в несанкционированных местах для купания.

"Купание на необорудованных для этого местах крайне опасно для жизни", - напомнили в ведомстве.

В целом спасатели констатировали рост гибели людей на воде. За аналогичный период прошлого года в регионе погибли два человека, детей не было.

Всего с начала 2021 года в водоемах погибли 17 человек, в том числе 5 детей, за аналогичный период 2020 года - 14.

Напомним, что четыре человека утонули в течение одного дня 14 июня.

Ранее сообщалось, что лишь семь нижегородских озер признаны безопасными для купания.