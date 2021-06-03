МЧС предупреждает об опасной жаре в Нижегородской области 15 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 15 июня 2021 года.

Как сообщает ведомство со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС», во вторник днем местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается жара до 30-32°С..

В связи с этим в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных в том числе с возникновением природных пожаров. Из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Кроме того, возможно возникновение ЧС, связанных с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Также прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.

Специалисты рекомендует при сильной жаре избегать перегревания: не находиться долго на солнце, носить светлую "дышащую" одежду и головные уборы, не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

Кроме того, в МЧС напомнили о запрете посещения лесов в период чрезвычайной пожароопасности и важности соблюдать меры противопожарной безоспасности.

лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе в регионе установится жаркая погода. По прогнозам синоптиков, укороченная рабочая неделя в Нижегородской области будет теплой и с минимальным количеством осадков.

Напомним, по информации управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, всего семь озер и примыкающих к ним пляжей на территории Нижнего Новгорода и в его окрестностях безопасны для купания.