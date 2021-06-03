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Экономика

Комплексная система поддержки семей с детьми создана в России

15 июня 2021 12:55  [76] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комплексная система поддержки семей с детьми создана в России при поддержке "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Согласно информации, в течение последних 5 лет партия совершенствовала федеральное законодательство. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала.

"Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома", – отметила координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей.

При поддержке "Единой России" появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем послании говорил президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6 350 рублей ежемесячно. Инициативу озвучили участники Социального онлайн-форума "Единой России" в декабре 2020 года – Владимир Путин в Послании ее поддержал.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3 375 до 6 750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

"Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно".

Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а Совфед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае.

Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, говорит председатель "Совета Матерей", победитель предварительного голосования "Единой России" Татьяна Буцкая.

"Для экспертов эти льготы – однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация – семья защищена. А "Единая Россия" и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей", – сказала Татьяна Буцкая.

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в целом создает "подушку безопасности" для молодых семей и многодетных.

Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина отметила, что вопросы семьи, материнства и детства для фракции "Единой России" в региональном парламенте являются важнейшим и приоритетным направлением работы.

В Нижегородской области принято значительное число важных решений по поддержке семьи и детей, создана серьезная нормативная база, установлены десятки видов пособий, выплат, компенсаций.

"К примеру, нижегородские многодетные семьи могут выбрать взамен бесплатного земельного участка денежный сертификат в размере 470 тысяч рублей для улучшения жилищных условий. Кроме того, при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей семья получает региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, который может использовать на покупку жилья, ремонт, газификацию, а также оплату медицинских услуг, образования или отдыха детей. Хорошо зарекомендовала себя практика социальных контрактов, когда не просто оказывается материальная поддержка семье в трудной ситуации, а помогаем найти работу, пройти дополнительное профобучение или даже начать свой бизнес", - напомнила руководитель фракции.

Эти и многие другие законодательные меры, в совокупности с федеральными, стали значительной поддержкой для нижегородских семей. И комплекс региональных мер по повышению уровня жизни семей с детьми и улучшение их социального самочувствия постоянно совершенствуется и дополняется.

"Конечно, особое внимание партия уделяла поддержке семей с детьми в разгар пандемии. Был организован сбор средств, которые мы направили в том числе и на помощь нуждающимся семьям: малообеспеченным, многодетным, воспитывающим детей ограниченными возможностями здоровья. Приобрели компьютеры для дистанционного обучения и подготовке к экзаменам ребят из многодетных и малообеспеченных семей", - добавила Ольга Щетинина.

Руководитель фракции также отметила, что "Единой Россией" ведется большая работа по информированию граждан.
"Важно, чтобы семьи знали о своих правах, существующих и вновь вводимых мерах социальной поддержки. В каждом районе Нижнего Новгорода и области работают партийные "семейные приемные", в которых нижегородцы могут получить профессиональные консультации и практическую помощь наших депутатов и специалистов", - сказала Ольга Щетинина.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время.

В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.

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Теги:
Дети Единая Россия
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