Грозы с ливневым дождём и градом надвигаются на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в ближайшие часы 15 июня.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов в Нижнем Новгороде и области ожидаются грозы, которые местами будут сопровождаться ливнями и градом. В ведомстве предупредили, что такая погода локально сохранится до середины ночи 16 июня.

В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Также возможен рост количества ДТП, подтопление дренажно-коллекторных систем, дорог, низководных мостов. Предполагается активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог. А на сельхозугодьях из-за ливня и града велика вероятность подтоплений и полегания растительности.

В МЧС рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома, не пользоваться автомобилями, не парковаться вблизи от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также находиться подальше от высоких металлических конструкций.

Ранее региональное ГУ МЧС предупредило нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за жары: 15 июня местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается жара до 30-32°С.