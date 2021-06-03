Преимущества детских садов, где изучают английский язык

Осваивать иностранную речь, а именно английский язык, с малых лет — это идеально для детей, которые посещают садик. Билингвальная (двуязычная) среда максимально продуктивна в сравнении с языковыми курсами для детей, которые длятся максимум час. Общаясь с носителями языка в течение дня, дети усваивают намного больше информации на иностранном языке, слушают его и учатся правильно реагировать и отвечать. Значительно пополняют словарный запас. У них проходят скованность и страх, так как изучение языка происходит в комфортных и спокойных условиях.

Например, посещая частный детский сад на Новой Риге English Nursery and Primary School, дошкольники быстро развивают речевые навыки, без особых проблем осваивают сложные речевые конструкции. На интуитивном уровне начинают понимать обращенную речь на английском языке. С ними работают носители языка, которые имеют дополнительные сертификаты о возможности вести дошкольное образование. В удобной языковой среде дети разных возрастов тренируют память и мыслительные способности. С ними проводятся занятия, которые помогают в игровой форме научиться правильно говорить практически без акцента.

Малыши-билингвы ближе к поступлению в школу уже умеют говорить на английском языке на уровне носителей. Конечно, им преподают не просто педагоги из Британии. На работу в детские сады English Nursery and Primary School приглашают настоящих профессионалов. Они имеют навыки в области ухода за детьми, опыт работы, хорошие отзывы от предыдущих работодателей, а также высокую квалификацию.

8-часовой день и общение на английском языке — идеальные условия для детей. Такой режим не перегружает нервную систему. Нет необходимости делать домашние задания, как на классических курсах. Нет строгих учителей, а только заботливые и внимательные дипломированные воспитатели из Великобритании, дружелюбная атмосфера и идеальные условия. В детском саду с изучением английского языка есть психолог и логопед, а также медсестра. Дети играют, гуляют на свежем воздухе, спят днем, правильно питаются блюдами домашней кухни. Причем на каждом жизненном этапе присутствует английская речь. Во время переодевания, подготовки ко сну, еды, прогулок, чтения, игр дети узнают новые речевые обороты, слова на английском, учатся правильно произносить их.

В каждой группе небольшое количество детей, что позволяет индивидуально заниматься с каждым малышом. Уделяется внимание не только развитию устной речи, но и письму, чтению, аудированию (восприятию информации на слух), дети учатся считать. Во время занятий используются красочные раскраски, прописи, буквари на английском языке с большими иллюстрациями. Дети получают качественное всестороннее образование и индивидуальный уход.

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