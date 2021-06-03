ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия предлагают автомобили по подписке без аванса Бизнес

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ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия обновили условия сервиса подписки Land Rover Mobility. Теперь автомобили по подписке доступны юридическим лицам без авансового платежа.



Land Rover Mobility создан специально для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые хотят ездить на новых автомобилях премиального класса уже сейчас и при этом не тратить крупные суммы на покупку или аванс, не задумываться о дальнейшем обязательном обслуживании машины и её продаже. Клиенту необходимо вносить только ежемесячные арендные платежи за пользование.



ВТБ Лизинг предлагает по подписке автомобили Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Range Rover Sport во всех комплектациях. Ежемесячные арендные платежи за новый Range Rover Velar стоимостью 5,5 млн руб. составят в течение одного года — 115 500 рублей, в течение двух лет —101 800 рублей. На те же сроки платежи за внедорожник Range Rover в комплектации 3.0 TDV6 Vogue SE-TL5 стоимостью 9,9 млн руб. cоставят 147 300 руб. и 138 300 руб. соответственно.

В стоимость подписки входят страхование автомобиля, регистрация в ГИБДД и дальнейший контроль и обработка штрафов за нарушения ПДД, автопомощь на дорогах 24/7, техническое обслуживание и ремонтные работы в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover. Также сервис включает услуги по сезонному шиномонтажу и хранению шин, службу поддержки клиентов и расходы по налогам и пошлинам.



"Подписка позволяет экономить на покупке и обслуживании машины премиального сегмента. Нет необходимости сразу изымать крупную сумму из бюджета компании на приобретение представительского авто. Более того, такой сервис дает возможность выбирать модель и комплектацию исходя из требований клиента, не задумываясь о перспективе его использования. То есть клиент свободно раз в год может менять автомобиль, без необходимости продажи старого и покупки нового", — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.