Программа бесплатной реабилитации после коронавируса запущена в ПОМЦ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Программа бесплатной реабилитации после коронавируса запущена в ПОМЦ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, реабилитацию в условиях круглосуточного или дневного стационара можно пройти на базе клинической больницы № 2.

Отмечается, что при тяжёлой или среднетяжелой форме COVID-19 пациент круглосуточно находится под присмотром медперсонала.

При более легком течении болезни пациент может пройти реабилитацию в условиях дневного стационара.



На первом этапе пациенты проходят лабораторно-инструментальные обследования, по результатам которых определяется реабилитационный потенциал, после чего начинается лечение.

Решивших пройти реабилитацию ждут: занятия лечебной физкультурой, дыхательная гимнастика, массаж, физиотерапевтическое лечение, в т.ч. лазеротерапия, магнитотерапия, УВЧ-терапия, электрофорез, циклические упражнения на велотренажёре или беговой дорожке, занятия с нейропсихологом (по показаниям).

В среднем, продолжительность программы составляет две недели.

Записаться на медицинскую программу можно на сайте Приволжского окружного медицинского центра.

Фото: пресс-служба ПОМЦ