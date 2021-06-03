Программа бесплатной реабилитации после коронавируса запущена в ПОМЦ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, реабилитацию в условиях круглосуточного или дневного стационара можно пройти на базе клинической больницы № 2.
Отмечается, что при тяжёлой или среднетяжелой форме COVID-19 пациент круглосуточно находится под присмотром медперсонала.
При более легком течении болезни пациент может пройти реабилитацию в условиях дневного стационара.
На первом этапе пациенты проходят лабораторно-инструментальные обследования, по результатам которых определяется реабилитационный потенциал, после чего начинается лечение.
Решивших пройти реабилитацию ждут: занятия лечебной физкультурой, дыхательная гимнастика, массаж, физиотерапевтическое лечение, в т.ч. лазеротерапия, магнитотерапия, УВЧ-терапия, электрофорез, циклические упражнения на велотренажёре или беговой дорожке, занятия с нейропсихологом (по показаниям).
В среднем, продолжительность программы составляет две недели.
Записаться на медицинскую программу можно на сайте Приволжского окружного медицинского центра.
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