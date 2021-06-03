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Общество

Нижегородский водоканал закончил перекладку водопроводов под объектами БКАД

15 июня 2021 16:27  [25] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал закончил перекладку водопроводов под объектами БКАД. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, всего компания заменила около 2 тысяч метров водопроводов.

Большая часть из 20 участков сетей, вошедших в ремонтную кампанию, находится в нагорной части Нижнего Новгорода – это сети на улицах Студеная, Ульянова, Суетинская, Фрунзе, Ковалихинская, Провиантская, площади Минина и т.д.

"Так как сроки выполнения работ были очень сжатыми, на помощь Нагорному водопроводному участку привлекались коллеги с участков заречной части города. Это в итоге позволило сдать все объекты до выхода на них дорожников", - отметил начальник управления водоснабжения АО "Нижегородский водоканал" Алексей Доронин.

Работы проводились преимущественно бестраншейным способом, который позволяет сохранить большую часть асфальтобетонного покрытия, не нарушая благоустройство и не перекрывая дорожное движение. Кроме того, в процессе выполнения плановых перекладок было решено дополнить программу. Так, в частности, на улице Трудовой будет проведен ремонт аварийной части водопровода диаметром 300 мм.

"На аварийном участке протяженностью 110 м будет выполнена санация методом нанесения цементно-песчаного покрытия. Сейчас нам предстоит проложить временный водопровод и запитать от него близлежащие дома, а основной водопровод вывести из эксплуатации для капитального ремонта. Это позволит увеличить надежность системы холодного водоснабжения в данном микрорайоне и повысить качество предоставляемых услуг для населения", - добавил он.

Также перекладка сетей и ремонт колодцев были проведены на объектах, которые будут благоустраиваться в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

На данный момент практически все работы завершены. Согласованные действия администрации и водоканала позволяют привести в порядок коммуникации до укладки нового асфальтового покрытия.

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Теги:
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