Новые требования к покосу травы планируется внести в правила благоустройства Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые требования к покосу травы планируется внести в правила благоустройства Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов в ходе заседания Гордумы по экологии 15 июня 2021 года.

В частности, он анонсировал изменения в периодичности покоса. Администрацией предлагается определять ее по высоте травы – не более 15 сантиметров. При этом на рекреационных и экологически значимых территориях будут действовать другие требования. Такие места по-прежнему будут определяться районными администрациями.

Также из правил благоустройства исключается понятие "луговой газон". Алексей Краснов объяснил это тем, что ранее в городе из-за расширительного толкования этого понятия часто происходили конфликты.

Председатель комиссии Татьяна Гриневич выразила недовольство таким подходом, когда в правила разово вносятся небольшие изменения. Она привела в пример Москву, где вопросы благоустройства регламентируются документом на 300 страниц. По ее мнению, чтобы избежать разночтений и коррупционной составляющей, нужно как можно больше прописать в документе.

Депутаты комиссии Гордумы приняли решение принять представленные изменения с условием доработки нюансов в течение месяца.

Отметим, что у депутатов также возникли вопросы по другим пунктам новых правил благоустройства.

Напомним, что в 2019 году в Нижнем Новгороде проходил пикет в защиту городской травы, целью которого было привлечь внимание общественности к проблеме ее уничтожения избыточным и неправильным кошением.