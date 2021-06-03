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Общество

Новые требования к покосу травы планируется внести в правила благоустройства Нижнего Новгорода

15 июня 2021 16:40  [4] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые требования к покосу травы планируется внести в правила благоустройства Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов в ходе заседания Гордумы по экологии 15 июня 2021 года.

В частности, он анонсировал изменения в периодичности покоса. Администрацией предлагается определять ее по высоте травы – не более 15 сантиметров. При этом на рекреационных и экологически значимых территориях будут действовать другие требования. Такие места по-прежнему будут определяться районными администрациями.

Также из правил благоустройства исключается понятие "луговой газон". Алексей Краснов объяснил это тем, что ранее в городе из-за расширительного толкования этого понятия часто происходили конфликты.

Председатель комиссии Татьяна Гриневич выразила недовольство таким подходом, когда в правила разово вносятся небольшие изменения. Она привела в пример Москву, где вопросы благоустройства регламентируются документом на 300 страниц. По ее мнению, чтобы избежать разночтений и коррупционной составляющей, нужно как можно больше прописать в документе.

Депутаты комиссии Гордумы приняли решение принять представленные изменения с условием доработки нюансов в течение месяца.

Отметим, что у депутатов также возникли вопросы по другим пунктам новых правил благоустройства.

Напомним, что в 2019 году в Нижнем Новгороде проходил пикет в защиту городской травы, целью которого было привлечь внимание общественности к проблеме ее уничтожения избыточным и неправильным кошением.

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Теги:
Городская дума Растения
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