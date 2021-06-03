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Общество

Строительство детсада в ЖК “Октава” в Ленинском районе идет с опережением графика

15 июня 2021 17:34  [42] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проинспектировал 15 июня ход строительства детского сада на 177 мест в ЖК “Октава” в Ленинском районе. Мэр сообщил, что работы ведутся с опережением графика и без серьезных нареканий.

В администрации Нижнего Новгорода напомнили, что данное дошкольное учреждение возводится в рамках нацпроекта "Демография", который реализуется в нашем регионе с 2018 года.

"На данный момент степень готовности садика составляет 50%. По контракту срок сдачи – конец ноября, но подрядчик идёт с небольшим опережением. Крупных нареканий нет, небольшие замечания устраняются в текущем режиме", - сказал Юрий Шалабаев.

Гендиректор МКУ "ГлавУкс г. Н. Новгорода" Сергей Шемчук отчитался, что в настоящий момент подрядчик начал возводить третий этаж здания и приступает к земляным работам для укладки сетей.

Трехэтажный детсад будет вмещать 8 групп, включая 40 ясельных мест. Внутри здания будут расположены помещения физкультурного и музыкального залов, кабинет кружковых занятий, методический кабинет, кабинет педагога-логопеда и кабинет психолога, медблок и помещение пищеблока.

Юрий Шалабаев также сообщил, что в Ленинском районе ведется строительство ещё одного детского сада в микрорайоне "Молитовка". По его словам, ввод в эксплуатацию двух новых дошкольных учреждений позволит снизить нагрузку на другие детсады района.

"В Ленинском районе существует проблема с очерёдностью детей именно до 3 лет. Сейчас в очереди в районные детсады стоят порядка 320 ребят. И учитывая, что мы строим ещё один садик в микрорайоне "Молитовка", это поможет более, чем наполовину, снизить потребность в детские дошкольные учреждения района", - пояснил мэр.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин отметил, что очереди детей от 3 до 7 лет в районные детсады нет.

"В новом микрорайоне "Октава" много молодых семей, и всего здесь проживает больше 1 000 жителей. Строительство сразу двух детских садов в районе снимет нагрузку на близлежащие детские сады № 62 и 369", - добавил Кулагин.

Напомним, что шесть детских садов в Нижнем Новгороде строятся с отставанием от графика. Наибольшее опасение у властей вызывал детский сад на 320 мест в ЖК "Новая Кузнечиха".

Ранее сообщалось, что количество мест в детсадах Нижнего Новгорода в 2020 году увеличилось более чем на 2 тысячи. Это стало возможным за счет ввода в эксплуатацию девяти корпусов существующих детских садов и двух новых детсадов.

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Теги:
Детсады Нацпроект Юрий Шалабаев
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