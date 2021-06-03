Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта (в районе Стрелки). Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, ремонтные работы необходимо выполнить в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта - 13,578 млн рублей. При этом основная часть средств пойдет на благоустройство, еще 2,5 млн рублей пойдет на устройство оснований и еще менее 1 млн рублей - на водолазные работы.

Напомним, что водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном.

Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Они включают в себя воссоздание кровли, оконных и дверных проёмов и реставрацию кирпичных стен, в том числе фасада. Планируется, что здание будет готово к эксплуатации этим летом.