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Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта (в районе Стрелки). Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, ремонтные работы необходимо выполнить в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта - 13,578 млн рублей. При этом основная часть средств пойдет на благоустройство, еще 2,5 млн рублей пойдет на устройство оснований и еще менее 1 млн рублей - на водолазные работы.
Напомним, что водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном.
Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Они включают в себя воссоздание кровли, оконных и дверных проёмов и реставрацию кирпичных стен, в том числе фасада. Планируется, что здание будет готово к эксплуатации этим летом.
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