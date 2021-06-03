Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
16 июня 2021 09:09  [32] Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта
15 июня 2021 19:03  [192] Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 146 нижегородских предприятий
15 июня 2021 12:55  [233] Комплексная система поддержки семей с детьми создана в России
15 июня 2021 10:56  [287] Правительство России выделило почти 8 млн рублей на медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода"
13 июня 2021 13:17  [569] Более 110 млн рублей составила экономия по торгам в Нижегородской области в мае
13 июня 2021 09:29  [560] Нижегородские приставы взыскали с строительной организации около 30 млн рублей
11 июня 2021 18:46  [576] Глеб Никитин и Андрей Макаров провели совещание с экономическим блоком правительства региона
11 июня 2021 14:52  [819] Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых
11 июня 2021 13:44  [515] Глеб Никитин примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню России
10 июня 2021 17:50  [801] Доходы бюджета Нижегородской области будут увеличены более чем на 1 млрд рублей
Экономика

Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта

16 июня 2021 09:09  [32] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта (в районе Стрелки). Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, ремонтные работы необходимо выполнить в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта - 13,578 млн рублей. При этом основная часть средств пойдет на благоустройство, еще 2,5 млн рублей пойдет на устройство оснований и еще менее 1 млн рублей - на водолазные работы.

Напомним, что водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном.

Сейчас на объекте ведутся восстановительные работы в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Они включают в себя воссоздание кровли, оконных и дверных проёмов и реставрацию кирпичных стен, в том числе фасада. Планируется, что здание будет готово к эксплуатации этим летом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стрелка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph