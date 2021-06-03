Комплексные вопросы перехода на электротранспорт обсудили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

Комплексные вопросы перехода на электротранспорт обсудили в Нижнем Новгороде.

Нижегородская область может стать флагманом в решении комплексной задачи по переходу на электротранспорт. Возможность создания системы рециклинга в сфере обращения с аккумуляторами электромобилей обсудили на круглом столе "Переход на электротранспорт и углеродная нейтральность: экологические перспективы, возможности и вызовы", организованном комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

40% вредных выбросов в мегаполисах составляют выбросы транспорта, работающего на углеводородном топливе (бензин, дизельное топливо, природный газ). Для снижения негативного влияния на окружающую среду и обеспечения целей устойчивого развития в России активно осуществляется замена традиционных автобусов на электробусы, развивается использование современных аккумуляторов в железнодорожном транспорте.

Минэкономразвития РФ завершает работу над концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 года, реализация которой оценивается в 750 млрд рублей. Нижний Новгород, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем, Сочи, Калининградом и Казанью, вошел в список пилотных регионов по развитию электротранспорта.

"Развитие электротранспорта – глобальная тенденция XXI века в контексте борьбы с климатическими изменениями. Преимущества электромобилей сделают их транспортом будущего, и сейчас мы только в начале пути. Переход на новое оборудование на электродвигателях требует важного системного шага – создания эффективной системы переработки аккумуляторов электромобилей и источников бесперебойного питания, которые в настоящее время чаще всего попадают на полигоны и приводят к образованию объектов накопленного вреда окружающей среде", - отметила Елена Шаройкина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

"Логистический и транспортный бизнес меняет свою стратегию, подстраиваясь под цели углеродной нейтральности, поэтому важно уже сегодня разрабатывать, тестировать и запускать производство электрической техники и автомобилей", - подчеркнул директор по устойчивому развитию и работе с государственными органами ООО "Скания-Русь" Вахтанг Парцвания.

Проректор по экономике и инновациям Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Дмитрий Сахаров подчеркнул важность и преимущества переработки аккумуляторов электромобилей: "Химические источники тока содержат много ресурсов, таких как металлы и кислоты, которые необходимо перерабатывать не только с точки зрения экологической безопасности, но и потому, что такая переработка экономически выгодна, если она осуществляется в больших масштабах. Например, добыча лития из литий-ионных аккумуляторов уже сейчас становится выгоднее, чем добыча лития в шахтах".

Для обеспечения бережного отношения к имеющимся ресурсам и исключения образования объектов накопленного вреда окружающей среде АО "Русатом Гринвэй", предприятие Госкорпорации "Росатом", планирует создать экотехнопарк "Центр" по переработке аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источников бесперебойного питания (UPS) в г. Дзержинск Нижегородской области.

"Все европейские страны параллельно с обсуждением мер стимулирования развития электротранспорта начинали регулировать состав батарей в пользу их экологичности и строить предприятия по их переработке. Мы делаем все вовремя. К тому моменту, когда в России активно начнут выходить из строя аккумуляторы, которые используются сейчас, и кратно повысится количество электромобилей в городах, наш завод заработает", - подчеркнула Екатерина Демичева, директор по развитию АО "Русатом Гринвэй".

"Безусловно, региональное правительство заинтересовано в крупных инвестиционных проектах. Это и ежегодные налоговые отчисления, и новые рабочие места. Очевидно, что строительство экотехнопарка даст дополнительные возможности для развития перспективных секторов экономики и позволит решить важные социальные задачи, но в то же время необходимо уделять серьезное внимание экологической стороне вопроса, выполняя задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе послания федеральному собранию, – ключевые направления развития экономики должны быть адаптированы к новым вызовам изменения климата. Необходимо не только снижать объемы углеродных выбросов, но и жестко контролировать объемы всех выбросов", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Экотехнопарк "Центр" станет первым в России проектом по созданию замкнутого цикла производства в сфере электротранспорта. Комплекс будет включать 5 автоматических технологических линий для сортировки и переработки каждого типа батарей.

В экотехнопарке будут применены прогрессивные подходы в области обеспечения экологической безопасности, эффективные технологии очистки воздуха и сточных вод, планируется использовать автоматизированные системы контроля состояния окружающей среды, создать многоуровневую систему мониторинга.

В соответствии с действующим российским законодательством к началу 2022 года проектная документация по экотехнопарку "Центр" пройдет все необходимые государственные экспертизы и общественные обсуждения. Только после этого будет принято решение о начале строительства объекта.