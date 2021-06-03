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Экономика

Минфин России представил на обсуждение проект об изменении льготных ипотечных программ

16 июня 2021 09:56  [94] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Минфин России представил на общественное обсуждение проект постановления об изменении льготных ипотечных программ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, в рамках поручения президента РФ Владимира Путина предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7% до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком. Проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита будет единой для всех регионов - 3 млн рублей.

Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.

Оценка затрат бюджета в 2021-2024 гг. на продление ипотеки под 7% составит около 40 млрд рублей, затраты бюджета на модификацию семейной ипотеки на тот же период – около 49 млрд рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что реализация поручения президента РФ Владимира Путина о продлении льготной ипотеки поддержит жилищное строительство региона.

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Теги:
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