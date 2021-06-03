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Происшествия

Количество аварий с велосипедистами в Нижегородской области увеличилось более чем на 25%

16 июня 2021 10:27  [62] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Количество аварий с велосипедистами в Нижегородской области увеличилось более чем на 25%. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, за прошедшие пять месяцев 2021 года число ДТП с участием велосипедистов выросло на 26,7%. В таких автоавариях погибли два человека, еще 36 получили ранения разной степени тяжести.

В то же время количество аварий с участием мототранспорта уменьшилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. Так, в указанных ДТП погибли десять человек, а еще 88 получили ранения.

В региональном ГИБДД отметили, что с целью снижения количества ДТП с участием веломототранспорта на территории Нижегородской области проходят регулярные профилактические беседы с населением, а также проводятся целевые мероприятия.

Ранее сообщалось, что мотоциклист и его пассажирка насмерть разбились, врезавшись в дом в Богородске.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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