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Количество аварий с велосипедистами в Нижегородской области увеличилось более чем на 25%. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, за прошедшие пять месяцев 2021 года число ДТП с участием велосипедистов выросло на 26,7%. В таких автоавариях погибли два человека, еще 36 получили ранения разной степени тяжести.
В то же время количество аварий с участием мототранспорта уменьшилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодов прошлого года. Так, в указанных ДТП погибли десять человек, а еще 88 получили ранения.
В региональном ГИБДД отметили, что с целью снижения количества ДТП с участием веломототранспорта на территории Нижегородской области проходят регулярные профилактические беседы с населением, а также проводятся целевые мероприятия.
Ранее сообщалось, что мотоциклист и его пассажирка насмерть разбились, врезавшись в дом в Богородске.
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