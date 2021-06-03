Новый логотип Нижегородской ярмарки презентуют 18 июня Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новый логотип Нижегородской ярмарки презентуют 18 июня. Об этом сообщили в АО "Нижегородская ярмарка".

Согласно информации, новый фирменный стиль, разработанный агентством Kurt, будет отражать ключевые направления развития Нижегородской ярмарки.

"Логотипу Нижегородской ярмарки уже больше 20 лет, и он ни разу не менялся. Для своего времени, а это начало 90-х, он был очень стильным и запоминающимся. Но сейчас совсем другие визуальные тренды, и нужно двигаться дальше", - сказала директор по стратегическому развитию АО "Нижегородская ярмарка" Елизавета Зубакина, комментируя причину обновления логотипа ярмарки.

Отмечается, что в основе логотипа современного конгрессно-выставочного центра, как и прежде, будет буква "Я". Планируется, что новый логотип украсит павильоны, малые архитектурные формы и фирменную сувенирную продукцию выставочного комплекса.