Новогорьковская ТЭЦ повышает эффективность Общество

Фото: пресс-служба компании

Новогорьковская ТЭЦ повышает эффективность. Об этом сообщает Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, реализованный на Новогорьковской ТЭЦ проект организации нагрева сырой воды во встроенном пучке конденсатора турбоагрегата №8 мощностью 140 МВт повысит эффективность и надежность работы оборудования станции. Стоимость проекта составила 4,8 млн рублей.

Конденсатор – теплообменный аппарат в составе турбоагрегата, в котором отработанный в турбине пар переводится в жидкую фазу (конденсируется) путем теплообмена с охлаждающей водой. При этом пар поступает в межтрубное пространство конденсатора, а охлаждающая вода подается по пучкам встроенных в него трубок из медно-никелевого сплава.

Конденсатор турбоагрегата №8 имеет поверхность охлаждения 6000 кв. м, его трубная система включает около девяти тысяч трубок, номинальный объемный расход охлаждающей воды составляет 13,5 тысяч куб. м/час. Проведенные технические мероприятия позволили использовать сырую воду, нагретую во встроенном пучке конденсатора охлаждаемым паром, для технологических нужд станции.

"За последний год на Новогорьковской ТЭЦ реализован целый ряд проектов с целью повышения энергоэффективности и обеспечения бесперебойной подачи тепла ключевым клиентам: техническое перевооружение градирни №2 с монтажом дополнительного слоя оросителя, замена водяного экономайзера и набивки регенеративных воздухоподогревателей котлоагрегата №6 и другие. Организация нагрева сырой воды оптимизирует работу вакуумной системы турбоагрегата №8, особенно в летний период, улучшит технико-экономические показатели станции, повысит надежность работы технологического оборудования", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Ренат Валиуллин.