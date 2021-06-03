Акция по списанию пеней за холодную воду в Нижнем Новгороде завершится 30 июня Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Действие акции "Прощайте, пени!", которую проводит Нижегородский водоканал, заканчивается через две недели - 30 июня. Об этом предупредили в пресс-службе компании.

Данная акция распространяется на долги по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе. Возможностью списать пени, образовавшиеся в результате задолженности по услугам холодного водоснабжения и водоотведения, на данный момент воспользовались уже 683 абонента.

"Общая сумма погашенной задолженности составила 7 млн 274 тысячи рублей, при этом абонентам были списаны пени в размере 5 млн 243 тысячи рублей", - рассказывает начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Оксана Коновалова.

Принять участие в акции могут жители Нижнего Новгорода и Кстовского района. Для этого необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 30 июня 2021 года без учета накопленной суммы пени. Затем направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала.

Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,

- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала,

- Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,

- обратиться в офис предприятия лично до 23 июля 2021 года (по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты).

Как подчеркивает Оксана Коновалова, самым удобным способом подать заявление сейчас являются электронные формы взаимодействия (электронная почта и личный кабинет), поскольку нижегородцам не приходится тратить время на дорогу до абонентского центра и стоять в очередях. Кроме того, такой способ наиболее безопасен в связи с ухудшающейся ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам". Условия акции не распространяются на пени, взысканные с абонента вступившим в законную силу судебным решением или судебным приказом, а также пени, являющиеся частью иска.