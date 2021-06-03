Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 июня 2021 13:51  [56] Около 250 аварийных деревьев вырубят в Московском районе, взамен посадят новые
16 июня 2021 13:45  [64] Возникновение ЧС возможно в Нижегородской области в связи с жарой
16 июня 2021 13:05  [82] Еще 19 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
16 июня 2021 12:59  [66] Акция по списанию пеней за холодную воду в Нижнем Новгороде завершится 30 июня
16 июня 2021 12:17  [112] Новогорьковская ТЭЦ повышает эффективность
16 июня 2021 09:34  [259] Комплексные вопросы перехода на электротранспорт обсудили в Нижнем Новгороде
16 июня 2021 09:22  [136] Ямочный ремонт в Нижегородском районе выполнен на 80%
15 июня 2021 19:28  [327] Мининский университет Нижнего Новгорода с 15 июня перешел на дистанционное обучение
15 июня 2021 18:47  [252] "Принципы бережливого производства активно проникают во все сферы нашей жизни", - Евгений Люлин
15 июня 2021 18:43  [526] Депутаты Думы Нижнего Новгорода остались недовольны работой регоператора
Общество

Акция по списанию пеней за холодную воду в Нижнем Новгороде завершится 30 июня

16 июня 2021 12:59  [66] Общество

Фото: Нижегородский водоканал

Действие акции "Прощайте, пени!", которую проводит Нижегородский водоканал, заканчивается через две недели - 30 июня. Об этом предупредили в пресс-службе компании.

Данная акция распространяется на долги по жилым помещениям в многоквартирных домах и частном секторе. Возможностью списать пени, образовавшиеся в результате задолженности по услугам холодного водоснабжения и водоотведения, на данный момент воспользовались уже 683 абонента.

"Общая сумма погашенной задолженности составила 7 млн 274 тысячи рублей, при этом абонентам были списаны пени в размере 5 млн 243 тысячи рублей", - рассказывает начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Оксана Коновалова.

Принять участие в акции могут жители Нижнего Новгорода и Кстовского района. Для этого необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 30 июня 2021 года без учета накопленной суммы пени. Затем направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала.

Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,
- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала,
- Почтой России по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, 21а,
- обратиться в офис предприятия лично до 23 июля 2021 года (по предварительной записи с использованием средств индивидуальной защиты).

Как подчеркивает Оксана Коновалова, самым удобным способом подать заявление сейчас являются электронные формы взаимодействия (электронная почта и личный кабинет), поскольку нижегородцам не приходится тратить время на дорогу до абонентского центра и стоять в очередях. Кроме того, такой способ наиболее безопасен в связи с ухудшающейся ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам". Условия акции не распространяются на пени, взысканные с абонента вступившим в законную силу судебным решением или судебным приказом, а также пени, являющиеся частью иска.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Долги ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph