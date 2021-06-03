Сезон рыбалки официально открыт в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сезон рыбалки официально открыт в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, на водоемах Нижегородской области завершился нерестовый период. С сегодняшнего дня сезонные ограничения на рыбную ловлю, которые действовали с целью сохранения рыбных ресурсов, сняты.

Но пока все еще сохраняется запрет на лов рыбы сетями для рыбаков-любителей, который действует круглый год. Данный вид лова могут использовать только промысловые организации, которые приобрели право на добычу водных биоресурсов.

В ведомстве добавили, что сейчас подводятся итоги работы надзорных органов по рыбоохранным мероприятиям в весенний нерестовый период 2021 года.