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Общество

Сезон рыбалки официально открыт в Нижегородской области

16 июня 2021 15:49  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сезон рыбалки официально открыт в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, на водоемах Нижегородской области завершился нерестовый период. С сегодняшнего дня сезонные ограничения на рыбную ловлю, которые действовали с целью сохранения рыбных ресурсов, сняты.

Но пока все еще сохраняется запрет на лов рыбы сетями для рыбаков-любителей, который действует круглый год. Данный вид лова могут использовать только промысловые организации, которые приобрели право на добычу водных биоресурсов.

В ведомстве добавили, что сейчас подводятся итоги работы надзорных органов по рыбоохранным мероприятиям в весенний нерестовый период 2021 года.

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Теги:
Рыболовство
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