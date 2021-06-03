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Общество

Лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом теперь можно оформить на портале госуслуг

16 июня 2021 15:55  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом теперь можно оформить на портале госуслуг. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, это позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства.

"Это отразится и на качестве жизни наших граждан – пассажиров, совершающих поездки внутренним водным и морским транспортом. А таких у нас - более 17 миллионов человек в год", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что важное значение новый сервис по оформлению лицензии через госуслуги будет иметь и для сферы туристических перевозок.

"В настоящее время лицензирование проходят как крупные, так и небольшие компании, предоставляющие туристические услуги, – от круизных судов до малых пассажирских катеров", - добавил Дмитрий Чернышенко.

По данным Минтранса, ежегодно за услугой обращается более 500 заявителей, а за последние три года выдано и переоформлено 1 330 лицензий на перевозку пассажиров водным транспортом.

"Совместно с Минтрансом России и подведомственными ему органами власти мы подготовили новый план перевода госуслуг в транспортной сфере в цифровой вид. В целом до конца 2022 года планируется завершить вывод на портал более 30 госуслуг. Среди них – выдача различных специальных разрешений и лицензий на перевозки, выдача удостоверений личности моряка и свидетельств членам экипажей гражданских воздушных судов и многие другие", – рассказал замглавы Минцифры РФ Андрей Черненко.

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