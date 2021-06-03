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Общество

Вакцинация выездными бригадами организована в Дзержинске на базе поселковых медпунктов

16 июня 2021 16:13  [66] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Вакцинация выездными мобильными бригадами организована в Дзержинске на базе поселковых медпунктов. Об этом сообщили в Гордуме Дзержинска.

Согласно информации, в мэрии состоялось совместное совещание по выездному вакцинированию по инициативе депутатов комитета по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту городской Думы. В нем приняли участие депутаты городской Думы, представители администрации и руководители дзержинских больниц.

Напомним, на майском заседании комитета депутат Сергей Смирнов рассказал, что жители его округа пожаловались на сложности, с которыми столкнулись при желании привиться. Он предложил проработать вопрос о выездном вакцинировании в поселках, в том числе, чтобы жителям не приходилось добираться до городских поликлиник.

О том, как организован прививочный процесс, участникам совещания доложили главный врач городской больницы №1 Ольга Крупина и и.о. заведующей поликлиники № 2 городской больницы №2 Юлия Бударина.

По их словам, начата вакцинация на стационарных поселковых медпунктах в поселках Бабино, Горбатовка, Пыра, Гавриловка, Желнино, Бабушкино. Запланированы даты выезда мобильной бригады в поселках Петряевка и Дачный. Кроме этого, организована вакцинация маломобильных граждан на дому.
Медики рассказали, что дзержинцы могут выбрать для прививки одну из трех вакцин – Спутник, ЭпиВакКорону или КовиВак.

Отметив как положительный момент, что работа выездных бригад оперативно организована, депутаты поинтересовались, как до жителей доводится информация о новой возможности.

По мнению Сергея Смирнова, информирование необходимо расширить, использовать городские СМИ. Коллеги его поддержали.

"Хотелось бы уточнить координатора процесса в поселках Бабинского кольца, - сказал депутат по округу №32 Евгений Минервин. – Уверен, что жители предпочтут вакцинироваться у себя в поселке, если будут знать об этом. Можно разместить информацию в группе нашего округа в соцсети, на сайте".

Депутат Александр Терентьев предложил сообщать информацию о вакцинации депутату по округу для размещения ее в чатах мессенджеров жителей поселков, доведения до сведения активистов.

В итоге обсуждения было принято решение передавать депутатам сводную информацию о вакцинировании - планируемых датах, месте и времени выездов мобильных групп, а также о приеме заявок на вакцинацию.

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Теги:
Дзержинск Коронавирус
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