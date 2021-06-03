Навигацию по туробъектам на трёх языках устанавливают в Нижегородском кремле Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Нижегородского кремля приступили к установке информационных стендов и указателей новой системы навигации. Информация для туристов будет представлена на русском, английском и китайском языках. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В рамках общей концепции развития Нижегородского кремля была разработана информационно-навигационная система, которая включает в себя стенды с планом территории, общими сведениями о Кремле, маркеры объектов с информацией о достопримечательностях, а также пешеходные указатели. Причём все конструкции по цветовому решению интегрированы в ансамбль Кремля. Навигацию стремились сделать графически простой для восприятия посетителями.

Кроме того, на стендах размещена и дополнительная контактная информация: для экстренных случаев указан телефон службы спасения; для посетителей, интересующихся экскурсиями, - контакты туристского информационного центра, а о каких-либо поломках или неубранной площадке можно будет сообщить в службу обслуживания территории Кремля.

На информационных стендах вместе с планом Кремля указываются Кремлевский бульвар, площадь Минина и Чкаловская лестница.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин рассказал, что новая новая навигация по кремлёвской территории, кроме функциональных задач – удобства построения прогулочных маршрутов и общей ориентации на территории, - имеет культурно-просветительские цели.

"Теперь прогулки по всеми любимому историческому центру города - Нижегородскому кремлю, который хранит в себе многовековую историю, - станут не только познавательными и интересными, но и комфортными. Уверен, туристы и жители города по достоинству оценят обновленную навигационную систему», - поделился Бетин.

В правительстве уточнили, что проект и информационное наполнение навигационной системы выполнены при активном участии "Гильдии экскурсоводов".

Всего на территории Кремля установят семь информационных стендов с планом территории, четыре стенда с общей информацией, 13 "маркеров" объектов и 17 указателей.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства территории кремля, уже практически на 80% произведены работы в еловом сквере. Там появится две зоны: для тихого отдыха и прогулок в тени деревьев и для активного времяпрепровождения. Там же будет установлена и детская площадка.

Напомним, торжественное открытие колокольни Спасо-Преображенского собора состоялось в Нижегородском кремле 12 июня.