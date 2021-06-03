Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
16 июня 2021 17:46  [77] Навигацию по туробъектам на трёх языках устанавливают в Нижегородском кремле
16 июня 2021 17:38  [91] Курение кальянов в общественных местах запретили в Нижегородской области
16 июня 2021 17:25  [226] Новые ограничения для работающих с детьми нижегородцев введены из-за COVID-19
16 июня 2021 17:05  [646] Ограничение на посещение массовых мероприятий введено в Нижегородской области
16 июня 2021 16:54  [483] Контроль за соблюдением масочного режима ужесточили в Нижегородской области
16 июня 2021 16:52  [158] Торговые павильоны в подземном переходе у Дворца спорта будут демонтированы
16 июня 2021 16:36  [242] Нижегородские предприятия обязали перевести работников на "удаленку"
16 июня 2021 16:13  [104] Вакцинация выездными бригадами организована в Дзержинске на базе поселковых медпунктов
16 июня 2021 15:55  [103] Лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом теперь можно оформить на портале госуслуг
16 июня 2021 15:49  [174] Сезон рыбалки официально открыт в Нижегородской области
Общество

Навигацию по туробъектам на трёх языках устанавливают в Нижегородском кремле

16 июня 2021 17:46  [77] Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На территории Нижегородского кремля приступили к установке информационных стендов и указателей новой системы навигации. Информация для туристов будет представлена на русском, английском и китайском языках. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В рамках общей концепции развития Нижегородского кремля была разработана информационно-навигационная система, которая включает в себя стенды с планом территории, общими сведениями о Кремле, маркеры объектов с информацией о достопримечательностях, а также пешеходные указатели. Причём все конструкции по цветовому решению интегрированы в ансамбль Кремля. Навигацию стремились сделать графически простой для восприятия посетителями.

Кроме того, на стендах размещена и дополнительная контактная информация: для экстренных случаев указан телефон службы спасения; для посетителей, интересующихся экскурсиями, - контакты туристского информационного центра, а о каких-либо поломках или неубранной площадке можно будет сообщить в службу обслуживания территории Кремля.

На информационных стендах вместе с планом Кремля указываются Кремлевский бульвар, площадь Минина и Чкаловская лестница.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин рассказал, что новая новая навигация по кремлёвской территории, кроме функциональных задач – удобства построения прогулочных маршрутов и общей ориентации на территории, - имеет культурно-просветительские цели.

"Теперь прогулки по всеми любимому историческому центру города - Нижегородскому кремлю, который хранит в себе многовековую историю, - станут не только познавательными и интересными, но и комфортными. Уверен, туристы и жители города по достоинству оценят обновленную навигационную систему», - поделился Бетин.

В правительстве уточнили, что проект и информационное наполнение навигационной системы выполнены при активном участии "Гильдии экскурсоводов".

Всего на территории Кремля установят семь информационных стендов с планом территории, четыре стенда с общей информацией, 13 "маркеров" объектов и 17 указателей.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства территории кремля, уже практически на 80% произведены работы в еловом сквере. Там появится две зоны: для тихого отдыха и прогулок в тени деревьев и для активного времяпрепровождения. Там же будет установлена и детская площадка.

Напомним, торжественное открытие колокольни Спасо-Преображенского собора состоялось в Нижегородском кремле 12 июня.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Кремль Туризм
Поделиться:
Новости по теме
12 июня 2021 19:28  [723] Торжественное открытие колокольни состоялось в Нижегородском кремле
09 июня 2021 18:06  [929] Детская площадка появится в Нижегородском кремле
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph