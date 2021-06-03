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Общество

Мясной клей обнаружили в колбасе нижегородского производителя

16 июня 2021 18:52  [143] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов готовой мясной продукции местного производителя, выявил в них наличие большого количества микробной трансглютаминазы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные исследования проводились в рамках исполнения государственного задания, пояснили в референтном центре. В поступившем на проверку образце полукопченой колбасы из мяса птицы под названием "Бутербродная" сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований обнаружили так называемый мясной клей

Колбаса не соответствует Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств по показателю качества "Микробная трансглутаминаза", пояснили в ведомстве.

Микробная трансглютаминаза (мТГ) - это фермент, который копирует действие природной трансглютаминазы и вырабатывается микробами в промышленных масштабах. Препараты мТГ используют в пищевой промышленности. Фермент сохраняет жизнедеятельность в продуктах, которые изготовлены без тепловой обработки, а при добавлении в больших количествах - и при термическом воздействии, что противоречит требованиям безопасности.

Трансглутаминаза обладает влагосвязывающей, водо- и жироудерживающей способностями, а также улучшает структуру пищевой продукции, поскольку может "склеивать" между собой кусочки мышечной ткани цельную массу, а также увеличивает вес за счёт удержания сывороточных белков и влаги.

Результаты исследований внесены в автоматизированную систему "Веста" и направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области для принятия решения в отношении данной продукции и её производителя.

Напомним, ранее специалисты ФГБУ "Нижегородский референтный центр" обнаружили антибиотик окситетрациклин в мясных полуфабрикатах. Также недавно в Нижегородской области было обнаружено сливочное масло с бактериями кишечной палочки.

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Теги:
Безопасность Продовольствие Россельхознадзор
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