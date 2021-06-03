Восемь педагогов получат по 1 млн рублей за работу в сельских школах Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь педагогов отправятся в сельские школы области по программе "Земский учитель" в 2021 году. На реализацию программы выделено 8 млн рублей, из которых более 2 млн - средства областного бюджета.

Программа "Земский учитель" стартовала в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. Ее цель - привлечь новых педагогов в сельскую местность. В федеральном бюджете на нее предусмотрено финансирование до конца 2023 года.

Компенсационная выплата учителю, прибывшему на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городской типа либо в город с населением до 50 тысяч человек, составляет 1 млн рублей. В программе могут принять участие учителя в возрасте до 55 лет включительно, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям. Условиями предоставления мер поддержки является обязанность специалиста отработать не менее 5 лет с момента заключения соглашения на постоянной основе на должности, по которой специалист был отобран для участия в программе.

"Программа "Земский учитель" - один из действенных методов привлечения профессиональных кадров в малые города и сельскую местность. В 2020 году по этой программе в школы Нижегородской области отправились работать девять учителей-предметников. Сегодня в наших сельских школах востребованы учителя математики, русского, английского и немецкого языков, физики, начальных классов, также требуются педагоги дополнительного образования", - отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

В регионе действует и подпрограмма "Улучшение жилищных условий специалистов", цель которой - повышение качества и условий жизни специалистов, социальная поддержка, привлечение и дальнейшее закрепление высококвалифицированных кадров в районах Нижегородской области. По данной программе в 2020 году 56 педагогов региона смогли улучшить свои жилищные условия. Это учителя, воспитатели, мастера производственного обучения, преподаватели и педагоги дополнительного образования.

Ольга Петрова добавила, что министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области осуществляет подготовку учителей в рамках целевого обучения педагогических кадров в учреждениях высшего образования: в Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина и в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А.Добролюбова, а также в Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского, в том числе в арзамасском филиале ННГУ.

Информация о действующих программах размещена на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.