"Экологическая повестка занимает все больше места в жизни Приволжья", - Глеб Никитин Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 июня 2021 года провел в Самаре выездное совещание. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, председатель комиссии Государственного совета по направлению "Экология и природные ресурсы", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, главы регионов округа, представители федеральных министерств и ведомств.

Совещание было посвящено вопросам экологической безопасности.

"Актуальность рассматриваемого сегодня вопроса обусловлена не только внутригосударственными экологическими проблемами, характерными в том числе для регионов ПФО, но и экологическими проблемами мирового уровня, которые имеют накопительный эффект и носят трансграничный характер. Речь идет о проблемах глобального изменения климата и принимаемых мерах по снижению объемов выбросов в отраслях экономики, поглощению накопленного в атмосфере объема парникового газа и другим направлениям, связанным с обеспечением экологической безопасности в Российской Федерации", - отметил Игорь Комаров

"При этом среди основных направлений государственной политики в области экологического развития глава государства Владимир Владимирович Путин обозначил стимулирование реализации экологических и климатических проектов с применением механизма "зеленых облигаций", субсидируемых государством, наращивание эффективности использования природного потенциала страны (лесов, земель), инвестирование внутри страны в климатическую отрасль с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта в целях создания национального рынка торговли углеродными единицами и выхода России на глобальный рынок. Эти вопросы особо актуальны для Приволжского федерального округа, где сосредоточена четвертая часть промышленного комплекса страны", - сказал полпред президента.

"Нижегородская область – один из наиболее развитых промышленных регионов России. И тема нейтрализации экологических угроз для нас крайне актуальна. Разумеется, она обсуждается и на заседаниях комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Экология и природные ресурсы". А в качестве основного инструмента нейтрализации экологических угроз в настоящее время мы видим реализацию мероприятий национального проекта "Экология", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в рамках национального проекта "Экология" в регионах страны проводится ликвидация объектов накопленного экологического ущерба. В частности, в Нижнем Новгороде проводится рекультивация Шуваловской свалки.

"Рекультивация таких объектов меняет жизнь прилегающих территорий, позволяет планировать их развитие. Особое значение для всех регионов Приволжья имеет и проект "Оздоровление Волги". Мы видим, что экологическая повестка занимает все больше места в жизни Приволжья", - добавил губернатор Нижегородской области.