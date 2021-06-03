Максим Решетников инициировал создание рейтинга регионов-участников нацпроекта "Производительность труда" Политика

Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников предложил создать рейтинг регионов-участников нацпроекта "Производительность труда" на форуме в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В рамках форума "Производительность 360" на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде 16 июня состоялось обсуждение перспектив развития нацпроекта "Производительность труда" в условиях глобальных вызовов.

В пленарном заседании форума приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон, генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов, исполнительный вице-президент филиала ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге Масаси Исида, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, представители руководства нескольких регионов РФ и предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда".

В ходе заседания Максим Решетников выступил с инициативой создать ежегодный рейтинг регионов-участников нацпроекта "Производительность труда".

«Считаю, выстроенная система нацпроекта, растущее число участников, накопленные успешные практики уже позволяют нам запустить свой рейтинг регионов, наиболее активно и эффективно участвующих в мерах господдержки», – заявил Министр экономического развития РФ Максим Решетников

В свою очередь, руководитель ФЦК Николай Соломон подчеркнул, что повышение производительности труда на предприятиях позволяет в кратчайшие сроки получить практические результаты и это очень привлекательно для предприятий.

"Мы создали движение внутри страны по повышению производительности труда. Более 2,5 тысячи предприятий в рамках национального проекта уже повышают собственную эффективность. На ИТ-платформе "Производительность.РФ" зарегистрировано более 11 тысяч предприятий. Они активно пользуются лучшими практиками и методиками из нашей "Базы знаний", электронными курсами Академии производительности. Следующий шаг цифровизации – создание экосистемы. С ее помощью мы хотим предложить российским предприятиям коробочные решения, которых очень много сегодня на рынке в самых разных сегментах, предварительно проверив их на себе", - отметил Николай Соломон.

Форум "Производительность 360" проходит в Нижегородской области уже в третий раз. Заместитель губернатора региона Андрей Саносян отметил, что Нижегородская область уделяет особое внимание вопросам повышения производительности труда и является одним из лидеров в реализации нацпроекта "Производительность труда".

"По некоторым показателям мы не первый год занимаем лидирующую позицию среди регионов России, к примеру, по количеству вовлеченных в нацпроект предприятий, сейчас у нас их уже 146, целевой показатель перевыполнен почти на 50 процентов. На результаты во многом влияет активное участие региональных властей в процессах, связанных с внедрением принципов бережливого производства. В частности, в дополнение к федеральным мерам поддержки у нас действует региональная субсидия для участников нацпроекта на обновление оборудования. Для компаний, которые по объему выручки не достигли показателей, дающих возможность участвовать в нацпроекте, действует программа "Доращивание", позволяющая также начать активно вести работу над повышением производительности труда. Важно, что высокие показатели не только влияют на результаты работы конкретных предприятий, но и являются мотивацией для других компаний участвовать в нацпроекте "Производительность труда", тем самым запускаются механизмы, стимулирующие развитие всей экономики региона", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Помимо пленарного заседания, во второй день форума прошли также деловые мероприятия по темам: "Отраслевые центры компетенций в государственных корпорациях", "Ведущие производственные системы. Возможности для трансляции лучших практик лидеров в отраслях", "Установочная сессия по запуску Цифровой экосистемы производительности" и другим.

"В современном мире информационные технологии – это ключевой инструмент, который помогает в разы повысить производительность труда. Важно применять системный подход, основанный на синергии внедрения современных технологий цифровизации производства и непрерывного совершенствования процессов. В результате его использования в Росатоме уже сегодня мы видим яркие примеры и в производственной практике, и в роботизации офисных процессов, в корпоративном центре и на производственных предприятиях. Эти IT-решения могут быть использованы как в атомной отрасли, так и за ее пределами", - отметил в рамках установочной сессии по запуску Цифровой системы производительности директор по информационным технологиям ГК "Росатом" Евгений Абакумов.

Также в этот день состоялось вручение сертификатов Региональным центрам компетенций (РЦК), которые совместно с ФЦК занимаются внедрением бережливых технологий непосредственно в субъектах Российской Федерации.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что для нашего промышленного региона участие в нацпроекте "Производительность труда" имеет особое значение, так как от эффективности работы промпредприятий во многом зависит экономика.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта — обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году.