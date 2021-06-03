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Депутатов парламента Нижегородской области обязали быть в масках на заседании 17 июня. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на заседании Заксобрания региона.
Как отметил спикер парламента Евгений Люлин, многие парламентарии излишне расслабились, между тем, ситуация с ковидом в регионе снова осложнилась.
Он добавил, что снимать средства индивидуальной защиты можно только во время выступления. В иных случаях необходимо быть в масках и соблюдать дистанцию, насколько это возможно.
Напомним, что минздрав региона сообщает о скоростном подъеме уровня заболеваемости на территории региона. Предполагается, что подъем будет более интенсивным, чем год назад.
В настоящее время в Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса.
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