Депутатов парламента Нижегородской области обязали быть в масках на заседании Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Депутатов парламента Нижегородской области обязали быть в масках на заседании 17 июня. Об этом сообщает корреспондент, находящийся на заседании Заксобрания региона.

Как отметил спикер парламента Евгений Люлин, многие парламентарии излишне расслабились, между тем, ситуация с ковидом в регионе снова осложнилась.

Он добавил, что снимать средства индивидуальной защиты можно только во время выступления. В иных случаях необходимо быть в масках и соблюдать дистанцию, насколько это возможно.

Напомним, что минздрав региона сообщает о скоростном подъеме уровня заболеваемости на территории региона. Предполагается, что подъем будет более интенсивным, чем год назад.

В настоящее время в Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса.