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Экономика

Около 850 млн рублей вложат в цифровизацию системы образования Нижегородской области в 2021 году

17 июня 2021 11:00  [69] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 850 млн рублей вложат в цифровизацию системы образования Нижегородской области в 2021 году. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил во время отчета о работе правительства региона перед депутатами Законодательного собрания.

По его словам, около 95% из общего объема средств выделяется из федерального бюджета.

"В 2020 году в условиях пандемии абсолютно в новом формате работала наша система образования - с применением дистанционных технологий. И здесь участие Нижегородской области в числе 15 регионов России в проекте внедрения целевой модели цифровой образовательной среды оказалось очень своевременным. Мы оснащали высокотехнологичным оборудованием школы и техникумы для предоставления безопасного доступа к высокоскоростному Интернету, к государственным информационным системам, к электронным образовательным ресурсам, а также к сервисам, обеспечивающим связь между учителем и учениками в режиме видеоконференций. Объем финансирования этих мероприятий в 2020 году превысил 400 миллионов рублей, в том числе около 300 миллионов - из федерального бюджета", - сообщил Глеб Никитин.

Цифровизация системы образования осуществляется в рамках реализации двух федеральных проектов: "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" и "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

В 2021 году в проекте "Цифровая образовательная среда" принимают участие 199 образовательных организаций, для которых будет приобретено высокотехнологичное, функциональное оборудование для обеспечения полноценного образовательного процесса в условиях цифровой образовательной среды.

"Мы закупаем современные ноутбуки, интерактивные панели, МФУ устройства, серверы, камеры, мобильные компьютерные классы. Уже в 2022 году планируется оснащение высокотехнологичным оборудованием всех общеобразовательных организаций", - добавил глава региона.

Напомним, реализация федерального проекта "Цифровая образовательная среда" началась в 2019 году. Тогда в проект были включены 24 школы и 3 техникума.

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Теги:
Глеб Никитин Образование
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