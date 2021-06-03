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Общество

Более 67% застройщиков Нижегородской области работает по счетам эскроу

17 июня 2021 11:21  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 67% застройщиков Нижегородской области работает по счетам эскроу. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о деятельности регионального правительства в 2020 году.

Он напомнил, что счета эскроу – система, при которой деньги граждан – участников долевого строительства хранятся на спецсчете, а застройщик может получить к ним доступ только после того, как передаст дольщикам их квартиры. Такая система полностью защищает дольщиков от обмана со стороны застройщика.

Говоря о достройке проблемных домов, Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году были достроены и введены в эксплуатацию шесть проблемных домов. В результате с учетом проведенных компенсационных выплат восстановлены права 556 человек.

"Уже в текущем году из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства получили компенсации 2 479 человек – около 86% участников строительства жилых комплексов "Окский берег" и "На Гончарова", - сообщил Глеб Никитин.

В этом году продолжается строительство дома на улице Светлогорской в Нижнем Новгороде – в IV квартале 2021 года будут введены 4-я и 5-я секции. Возобновлено строительство еще восьми проблемных домов.

Напомним, по состоянию на июнь 2021 года в Единый реестр проблемных объектов включены сведения о 51 многоквартирном доме в Нижегородской области. Свои деньги в строительство этих домов вложили 3013 дольщиков.

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Теги:
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