Банк "Открытие": более половины жителей ПФО экономят деньги только когда испытывают финансовые проблемы Бизнес

Более половины жителей ПФО экономят деньги только когда испытывают финансовые проблемы. Об этом свидетельствуют результаты проведенного банком в период с 7-11 июня опроса.

60% респондентов Приволжского федерального округа сообщили, что экономят только в случае возникновения у них финансовых проблем. При этом 36% экономят постоянно и сознательно - их этому научили родители. Наивысший процент живущих в режиме постоянной экономии в Центральном федеральном округе (47%) и в Сибири (43%), самый низкий на Урале и Северном Кавказе (по 30%). "Ни в чем себе не отказывают" около 5% жителей Приволжья (7% россиян в целом и 12% жителей Москвы и Московской области).

Пандемия не изменила отношение к экономии у 76% респондентов округа. При этом 63% как экономили постоянно или время от времени до начала коронакризиса, так и продолжают это делать сейчас. 13% не экономили до пандемии, не экономят и сейчас.

При этом 23% опрошенных жителей Приволжья заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа (33%) и Урала (29%), реже всего жители Центрального федерального округа (13%) и Дальнего Востока (14%).

Главное, на чем респонденты ПФО не готовы экономить ни при каких условиях (на вопрос можно было давать больше одного ответа) – еда (45%). 37% не готовы экономить на лекарствах, 35% - на детях. При этом по 32% опрошенных не намерены экономить на развлечениях и путешествиях, 24% - на одежде и обуви, 23% - на гаджетах, 21% - на бытовой технике.

5% респондентов округа сообщили, что готовы экономить на всем. При этом по факту уже экономят на развлечениях 76% опрошенных, на путешествиях - 65%, на гаджетах - 56%, на бытовой технике -44%, на одежде и обуви - 39%, на еде – 22%.