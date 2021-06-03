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Бизнес

"Автобан", ФАУ "РосДорНИИ" и АО "Дороги и мосты" создадут IT платформу для всех участников дорожно-строительного рынка

17 июня 2021 12:07  [63] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Автобан", ФАУ "РосДорНИИ" и АО "Дороги и мосты" создадут IT платформу для всех участников дорожно-строительного рынка, сообщает пресс-служба АО "ДСК "Автобан".

В рамках Петербургского международного экономического форума компании заявили о намерении создать единую для всех участников дорожно-строительного рынка IT платформу, которая будет разработана на основе технологий информационного моделирования.

Стоит добавить, что данная платформа позволит вывести на принципиально новый уровень качество и сроки строительства дорог.

Единое IT-решение совместно разрабатывают специалисты холдинга "Автобан", ФАУ "РосДорНИИ" и АО "Дороги и мосты". В будущем к сервису планируется подключить государственные структуры и других участников дорожно-строительной отрасли.
Правительством Российской Федерации в 2021 году поставлены амбициозные задачи по реализации масштабных инфраструктурных проектов в строительной отрасли. Разработка данной технологической платформы позволит ускорить процесс цифровизации и поможет исполнить Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 о необходимости повсеместного внедрения BIM.

"Цифровизация дорожно-строительной отрасли стало одной из важнейших задач российской экономики и одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума, — отметила директор по экономике и финансам и лидер цифровых проектов строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Юлия Штрек. — Совершенно очевидно, что количественный и качественный прорыв возможен только благодаря всеохватывающей цифровизации отрасли. После запуска ЦКАД – первой российской цифровой дороги — внедрение единой IT-платформы становится логичным и закономерным следующим шагом. Новый сервис позволит работать в едином цифровом пространстве всем участникам дорожно-строительного рынка — регулятору, проектировщикам, заказчикам, подрядчикам, эксплуатирующим организациям. В системе планируется ведение крупных инфраструктурных проектов. На платформе в цифровом виде будет хранится вся необходимая документация по различным этапам строительства — от планирования до сдачи в эксплуатацию. На этапе эксплуатации дорог операторы будут вводить в систему данные, которые в будущем послужат основанием для принятия решения о необходимости ремонта".

СПРАВКА:
Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и является одним из ключевых генеральных подрядчиков Федерального дорожного агентства Росавтодор и Госкомпании "Автодор". География присутствия холдинга - 15 субъектов в 5 федеральных округах Российской Федерации, крупнейшие проекты включают новое строительство и реконструкцию на трассах ЦКАД-3, ЦКАД-4, М1 "Беларусь", М3 "Украина", М4 "Дон", М5 "Урал", М7 "Волга", М8 "Холмогоры", М11 "Москва-Санкт-Петербург", М-12 "Москва – Казань", обход Тольятти. Общий объем портфеля, включая ГЧП контракты, составляет более 450 млрд рублей. Холдинг оказывает полный комплекс услуг в сфере дорожного и промышленно-гражданского строительства, инжиниринговых, проектно-изыскательских и эксплуатационных услуг, вдохновитель и активный игрок рынка ГЧП на федеральном и региональном уровнях. По состоянию на 2021 год численность персонала холдинга составляет более 7 тыс. сотрудников, парк дорожно-строительной техники – более 1200 единиц. По итогам 2020 г. российское кредитное рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг холдинга "Автобан" на уровне "ruA", рейтинговое агентство АКРА – на уровне А-(ru).

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Теги:
Дороги Строительство Технологии
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