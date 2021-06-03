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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях

17 июня 2021 12:45  [60] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания больше года проводит проверки с целью освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства. В частности, в Дзержинске была выявлена 51 незаконная постройка, в Кстове – 24. Нижегородский филиал "Т Плюс" направил всем нарушителям официальные предписания с требованием устранить нарушения. При этом в Дзержинске остается на прежних местах 30 объектов, в Кстове – 23 объекта.

"Т Плюс" сосредоточит усилия на принудительной очистке охранных зон в тех случаях, где владельцы посторонних объектов уклоняются от добровольного переноса имущества на безопасную территорию. Среди таких объектов: в Дзержинске – игровая площадка у школы №30, детская площадка по адресу ул. Окская Набережная, 17; в Кстове – детские площадки по адресам пр. Победы, 1а, пер. Первостроителей, 3-4, ул. Парковая, 11. Все они представляют опасность для жителей, в том числе детей и подлежат переносу.

В соответствии с нормами эксплуатации на территориях охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима.

Если Вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просим сообщить:

  • в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефону 25-95-70;
  • в Кстове – в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75.

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Теги:
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