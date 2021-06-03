""Партия Возрождения России" не продает места и не проталкивает своих", - Игорь Ашурбейли Политика

Игорь Ашурбейли

""Партия Возрождения России" не продает места и не проталкивает своих", - заявил председатель президиума Центрального совета партии ПВР Игорь Ашурбейли, обращаясь к жителям Нижегородской области. Копия обращения находится в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород".

"Сегодня, 16 июня 2021 года, "Партия Возрождения России" приблизила свою уверенность в победе на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области", - отметил председатель президиума Центрального совета партии.

"Нас поддерживают жители региона - и это победа! И даже победа не партии, а самих людей-наших сторонников. Объясню почему. Мы говорим со всеми понятным, честным, бесхитростным языком. Без политической демагогии, грязи и заигрываний. Мы первые применили открытую цифровую технологию формирования сторонников партии из числа тех, кто живёт в области здесь и сейчас. Мы сформировали партийный список кандидатов в областное Заксобрание, выдвинутых непосредственно из числа жителей области. Не продали места, не протолкнули своих", - особо подчеркнул Игорь Ашурбейли.

По его словам, в итоге, всего за один месяц вместо необходимого по закону количества подписей в поддержку партийного списка – 12 733 человек, "мы уже имеем почти 20 тысяч сторонников, и их число ежечасно растёт". "Смотрите наш сайт. Не надо бы теперь избирательной комиссии отмахиваться от живого и наглядного народного волеизъявления при решении вопроса о регистрации списка партии и допуска её к выборной кампании", - добавил он.

"Сегодня, когда наша предвыборная стратегия достигла видимого и несомненного успеха, мы объявляем праймериз – народное голосование – для определения первой тройки из 50 кандидатов в партийном списке ПВР, зарегистрированных на нашем сайте", - продолжил политик, отметив, что голосование состоится на официальном сайте нашей партии с 18 по 23 июня 2021 года.

"Призываю к голосованию зарегистрированных сторонников ПВР. Вы сможете сами в режиме реального времени следить на нашем сайте за результатами голосования, которое определит ваших народных лидеров", - подчеркнул председатель президиума Центрального совета ПВР.

"Наша главная задача, безусловно, шире. ПВР нужны как минимум 70 тысяч ваших голосов – голосов граждан Нижегородской области, для того чтобы преодолеть 5-процентный барьер на выборах 19 сентября и получить представительство в Нижегородском парламенте. Продолжайте регистрироваться на нашем сайте: сторонниками "Партии Возрождения России"", - добавил в заключение Игорь Ашурбейли.