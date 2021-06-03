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Общество

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде рассказал о туристических направлениях 2021 года

17 июня 2021 14:25  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четыре популярных туристических направления открыты для авиаперелетов в 2021 году. Об этом сообщил представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе пресс-конференции 17 июня. 

Речь идет о Черногории, Хорватии, Кипре и Греции.

Он отметил, что в летнее время для поездки в Черногорию россиянам даже не нужна виза, для поездки в остальные страны выдается виза.

"Греция - единственная среди стран-членов шенгенской зоны сейчас выдает туристические визы. Остальные 25 государств туристические визы не выдают", - сказал Сергей Малов.

При этом представитель МИД России опроверг возможность путешествовать по шенгенской зоне с визой Греции. По его словам, россияне попросту не будут допущены на самолет в другие страны, а также не смогут пересечь границы между странами другим способом.

Сергей Малов выразил уверенность, что в ближайшее время будет принято решение о возобновлении прямого авиасообщения с курортами Египта: Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Сейчас авиаперелеты осуществляются только в Каир.

"Что касается Турции, до 21 июня в курортную зону приостановлено авиасообщение, но есть рейсы на Стамбул. Дальше посмотрим, какое будет принято решение", - отметил он.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Туроператорам было не рекомендовано продавать туры на турецкие курорты на даты позже 1 июня. Затем ограничения на полеты в Турцию были продлены до 21 июня. 

Напомним также, что сейчас прямое авиасообщение России открыто с 44 странами.

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Теги:
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