Игорь Седых принес присягу депутата парламента Нижегородской области Политика

Игорь Седых Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Игорь Седых принес присягу депутата парламента Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

Согласно информации, на заседании регионального парламента ему были вручены удостоверение и значок

Игорь Седых вошел в состав комитетов Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма; социальным вопросам; экологии и природопользованию.

Напомним, что Феликс Верховодов, занимавший этот мандат ранее, написал заявление о досрочном сложении полномочий. На состоявшемся в мае заседании регионального парламента депутаты согласовали отказ от мандата.