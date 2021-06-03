Игорь Седых
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Игорь Седых принес присягу депутата парламента Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.
Согласно информации, на заседании регионального парламента ему были вручены удостоверение и значок
Игорь Седых вошел в состав комитетов Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма; социальным вопросам; экологии и природопользованию.
Напомним, что Феликс Верховодов, занимавший этот мандат ранее, написал заявление о досрочном сложении полномочий. На состоявшемся в мае заседании регионального парламента депутаты согласовали отказ от мандата.
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