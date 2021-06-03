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Спорт

Чемпионский кубок "Зенита" доставят в Нижний Новгород 18 июня

17 июня 2021 14:50  [94] Спорт

Чемпионский кубок "Зенита" доставят самолетом авиакомпании "Россия" в Нижний Новгород 18 июня, сообщают организаторы.

"Зенит" и глобальный партнер ФК авиакомпания "Россия" вновь привезут главный футбольный трофей страны в Нижний Новгород в рамках турне Кубка чемпионов РПЛ, который проходит в шести городах России - от берегов Тихого океана до Санкт-Петербурга.

Как отмечают организаторы, 18 июня в 14:00 на территории интерактивной площадки "800 до 800" на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода состоится спортивный праздник, в котором примет участие полузащитник сине-бело-голубых и тренер Вячеслав Мельников. Он представит чемпионский кубок "Зенита" и проведет автограф-сессию. Кроме того, запланирована интерактивная программа с сувенирами и подарками.

Стоит отметить, что уже 21 июня кубок прибудет в Самару, а 25 – 26 июня его ждут в Санкт-Петербурге. Кубок уже побывал во Владивостоке, Тюмени и Челябинске. Добавим, что маршрут тура совпадает с обширной полетной программой глобального партнера сине-бело-голубых авиакомпании "Россия" из Петербурга и Москвы.

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Теги:
Авиакомпания Спорт Футбол
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