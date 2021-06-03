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Бизнес

Доходность по вкладам банка "Открытие" увеличилась до 5,3% годовых

17 июня 2021 16:18  [70] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доходность по вкладам банка "Открытие" увеличилась до 5,3% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.

Рост ставок составил 0,2 п.п. на всех сроках размещения средств для депозитов "Надежный", "Открытый", "Активное пополнение" и "Свободное управление", а также для архивного депозита "Основной доход" при выплате процентов в конце срока.

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, - 5,3% годовых на сроке 730 дней при получении процентов по окончании вклада (по вкладу "Надежный"). Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счет "Моя копилка" со ставкой 4.5% годовых (для премиальных клиентов банка – 4.7%).

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада "Основной доход", можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

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Теги:
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