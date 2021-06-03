Фото:
Доходность по вкладам банка "Открытие" увеличилась до 5,3% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Согласно информации, банк повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.
Рост ставок составил 0,2 п.п. на всех сроках размещения средств для депозитов "Надежный", "Открытый", "Активное пополнение" и "Свободное управление", а также для архивного депозита "Основной доход" при выплате процентов в конце срока.
Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, - 5,3% годовых на сроке 730 дней при получении процентов по окончании вклада (по вкладу "Надежный"). Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счет "Моя копилка" со ставкой 4.5% годовых (для премиальных клиентов банка – 4.7%).
Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада "Основной доход", можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+