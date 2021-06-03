Показатели в сфере АПК – результат совместной работы правительства и депутатского корпуса с аграриями, - Игорь Тюрин Общество

"Достигнутые показатели в сфере АПК – результат совместной плодотворной работы правительства региона, депутатского корпуса и аграриев", - заявил председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Тюрин, комментируя отчет главы региона Глеба Никитина за 2020 год.

Нижегородский парламентарий напомнил, что 2020 год был рекордным для региона по уборке урожая – 1,6 миллиона тонн зерна, более 430 тысяч тонн картофеля. Прибыль региональных аграриев составила 4,7 миллиарда рублей. "Все это - результат совместной плодотворной работы", - отметил он, добавив, что и господдержка своевременно направлялась именно туда, где требовалось оперативное решение.

По словам Игоря Тюрина, впервые за последние десятилетия нижегородские аграрии произвели масштабное обновление сельскохозяйственной техники, только в прошлом году было приобретено почти 800 единиц спецтехники. Кроме того, обновляется и модернизируется материально-техническая база животноводческих комплексов.

В регион, по мнению депутат ЗСНО, также большое внимание уделено повышению качественных показателей: увеличены площади мелиорированных и произвесткованных земель, повышается доля использования элитных семян в растениеводстве и племенного поголовья в животноводстве.

"Все достигнутые показатели, отраженные в докладе губернатора, дают основания считать, что та работа, которая совместно велась на протяжении 2020 года, имела правильный вектор развития. И ее необходимо также вместе продолжать", - сказал в заключение Игорь Тюрин.