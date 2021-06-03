Назначение главным тренером ФК "Нижний Новгород" – серьезный вызов для меня, - Александр Кержаков Общество

Назначение главным тренером ФК "Нижний Новгород" – серьезный вызов для меня. Об этом заявил главный тренер ФК "Нижний Новгород" Александр Кержаков в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, 17 июня Александр Кержаков подписал контракт с футбольным клубом "Нижний Новгород".

Сегодня же Глеб Никитин провел встречу с новым главным тренером ФК "Нижний Новгород" Александром Кержаковым и гендиректором ФК "Нижний Новгород" Равилем Измайловым.

Как отметил в ходе встречи Глеб Никитин, "Премьер-лига –огромный вызов для молодого тренера", добавив, что ФК "Нижний Новгород" – клуб молодой, который только вошел в высший дивизион российского футбола. "Уверен, что такое сочетание даст хорошую синергию для успешного результата" - сказал Глеб Никитин, пожелав удачи новому тренеру.

"Для нас важно, чтобы футбол в регионе развивался, обретал новых поклонников и становился как можно более массовым видом спорта. Для этого есть вся необходимая инфраструктура. Особое значение имеет воспитание нового поколения футболистов", - добавил губернатор Нижегородской области.

Александр Кержаков в свою очередь поблагодарил Глеба Никитина за оказанное доверие. "Это новый этап в карьере и серьезный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля - однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный "Химик". Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК "Нижний Новгород" достойно выступал в элите российского футбола", - сказал Александр Кержаков.

Он добавил, что, когда приезжал в Нижний Новгород в детстве, то отметил для себя красоту города.

"В 2021 году Нижнему исполняется 800 лет. Очень рад, что именно в этом году ФК "НН" дебютирует в РПЛ", - сказал Александр Кержаков. Он также пообещал дарить болельщикам праздничное настроение и положительные эмоции. "800-летие Нижнего - начало нового!" - на мой взгляд, это замечательный девиз. Он в полной мере отражает то, что сейчас происходит в нашей команде", - добавил главный тренер ФК "Нижний Новгород".



Напомним, что ранее Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram официально заявил, что Александр Кержаков назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". "Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде", - добавил глава региона.