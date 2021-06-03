"Единая Россия" за пять лет выполнила предвыборную программу в сфере образования и здравоохранения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Борьба с коронавирусом потребовала экстренных мер реагирования. В их числе - наделение Кабмина полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг. "Единая Россия" обеспечила законодательные изменения в максимально сжатые сроки.

"Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока", - отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Александр Петров.

По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. "Единая Россия" обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров.

При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. 5 тысяч новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в села и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям.

Параллельно совершенствуется система медицинской помощи, в том числе – для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

"Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд "Круг добра", - подчеркнул Александр Петров.

Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии.

В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. "Единая Россия" в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома" помогала встать на "анти-ковидные рельсы" и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта "Новая школа" с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 - больше, чем на миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование.

"По нашей инициативе программа "Сельский учитель" реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до двух миллионов. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы", - отметила Алена Аршинова.

Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности - транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями.

"Мы продолжаем реализацию программы "Школьный автобус". С 2016 года в регионы их поставлено более 9 тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее 4 тысяч школьных автобусов отечественного производства. Безопасных и современных. Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тысяч таких автобусов", - подчеркнула координатор партпроекта "Новая школа".

Еще одним решением, которое было принято при непосредственном участии "Единой России", стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению Президента – его теперь получают 7,3 млн учеников.

"Единая Россия" также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования - более 105 тысяч педагогов", - сказала Алена Аршинова.

Развитие как здравоохранения, так и образования требует привлечения в эту сферу молодых кадров, уверен ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга. Этому способствует инициатива "Единой России" по созданию 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах. Они будут выпускать специалистов, которые способны создавать, развивать и внедрять новые технологии, считает он.

"Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, и, конечно, обновление учебно- лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень", - сказал Александр Мажуга.

Здравоохранение и образование – два направления, которым депутаты фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области уделяют особое внимание, подчеркнул председатель регионального парламента Евгений Люлин.

"В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, в 86 медучреждениях региона проводился капремонт, открылись 15 новых ФАПов. По инициативе партии в сельских больницах обновилось 15 процентов транспортного парка. "Единая Россия" поддержала инициативу главы региона Глеба Никитина о формировании четырех "Поездов здоровья". Благодаря этому, за два года 17 тысяч пациентов получили консультации узких специалистов", - рассказал председатель Законодательного собрания.

Говоря о сфере образования, Евгений Люлин отметил, что в Нижегородской области системно решается вопрос ликвидации дефицита мест в детсадах.

"С 2016 года, в рамках проекта «Детские сады - детям», построено 16 садиков, в этом году будут сданы еще 19 детсадов. Капитально отремонтировано 160 детских дошкольных учреждений. В результате, доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 95,5 процентов, в возрасте от трех до семи лет – 100 процентов. Партия участвовала в решении проблемы ликвидации второй смены в школах: за пять лет в области было построено 15 новых школ", - сообщил Евгений Люлин.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.