IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2021 19:11  [16] Нижегородское правительство справилось с текущими вызовами, - Ольга Щетинина
17 июня 2021 18:23  [66] Конкурс на получение гранта "Агростартап" стартовал в Нижегородской области
17 июня 2021 18:21  [86] Трёх нижегородских перевозчиков могут привлечь к ответственности за нарушение масочного режима в общественном транспорте
17 июня 2021 18:03  [75] "Единая Россия" за пять лет выполнила предвыборную программу в сфере образования и здравоохранения
17 июня 2021 18:02  [110] Четыре ОКН передают в собственность Нижегородской области для реконструкции
17 июня 2021 17:51  [151] Назначение главным тренером ФК "Нижний Новгород" – серьезный вызов для меня, - Александр Кержаков
17 июня 2021 17:40  [115] Проверки объектов общепита и торговли усилены в Нижегородской области
17 июня 2021 17:22  [86] Показатели в сфере АПК – результат совместной работы правительства и депутатского корпуса с аграриями, - Игорь Тюрин
17 июня 2021 17:14  [102] Эксплуатацию электросамокатов регламентируют в Нижнем Новгороде
17 июня 2021 16:26  [131] Открытие детсадов в ЖК "Гагаринские высоты" и "Корабли" в Нижнем Новгороде запланировано на сентябрь
Общество

"Единая Россия" за пять лет выполнила предвыборную программу в сфере образования и здравоохранения

17 июня 2021 18:03  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Борьба с коронавирусом потребовала экстренных мер реагирования. В их числе - наделение Кабмина полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг. "Единая Россия" обеспечила законодательные изменения в максимально сжатые сроки.

"Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока", - отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Александр Петров.

По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. "Единая Россия" обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров.

При этом, обратил внимание парламентарий, государство продолжило выполнять обязательства по развитию системы здравоохранения. 5 тысяч новых машин скорой помощи поступят в регионы уже до 2023 года, а в села и малые города поставят 500 мобильных медкомплексов для оказания помощи жителям.

Параллельно совершенствуется система медицинской помощи, в том числе – для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

"Федеральный бюджет на здравоохранение в части лекарственного обеспечения теперь будет считаться буквально пофамильно. Каждый человек должен войти в федеральный регистр пациентов по нозологиям, где математически будет высчитываться, какие лекарства ему нужны и сколько они примерно стоят. Это означает, что должны быть выделены деньги на их лечение. Наконец, принята программа лечения орфанных заболеваний и создан фонд "Круг добра", - подчеркнул Александр Петров.

Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии.

В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. "Единая Россия" в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома" помогала встать на "анти-ковидные рельсы" и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта "Новая школа" с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 - больше, чем на миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование.

"По нашей инициативе программа "Сельский учитель" реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность, а в регионах Дальневосточного федерального округа — до двух миллионов. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы", - отметила Алена Аршинова.

Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности - транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями.

"Мы продолжаем реализацию программы "Школьный автобус". С 2016 года в регионы их поставлено более 9 тысяч. А с этого года в регионы начнут поступать ежегодно не менее 4 тысяч школьных автобусов отечественного производства. Безопасных и современных. Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тысяч таких автобусов", - подчеркнула координатор партпроекта "Новая школа".

Еще одним решением, которое было принято при непосредственном участии "Единой России", стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению Президента – его теперь получают 7,3 млн учеников.

"Единая Россия" также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования - более 105 тысяч педагогов", - сказала Алена Аршинова.

Развитие как здравоохранения, так и образования требует привлечения в эту сферу молодых кадров, уверен ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга. Этому способствует инициатива "Единой России" по созданию 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах. Они будут выпускать специалистов, которые способны создавать, развивать и внедрять новые технологии, считает он. 

"Студенческие технопарки, бизнес-инкубаторы, и, конечно, обновление учебно- лабораторной базы и программ обучения также позволят студентам познакомиться с новейшими научными разработками, принять участие в исследованиях, повысить свой профессиональный уровень", - сказал Александр Мажуга.

Здравоохранение и образование – два направления, которым депутаты фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области уделяют особое внимание, подчеркнул председатель регионального парламента Евгений Люлин.

"В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, в 86 медучреждениях региона проводился капремонт, открылись 15 новых ФАПов. По инициативе партии в сельских больницах обновилось 15 процентов транспортного парка. "Единая Россия" поддержала инициативу главы региона Глеба Никитина о формировании четырех "Поездов здоровья". Благодаря этому, за два года 17 тысяч пациентов получили консультации узких специалистов", - рассказал председатель Законодательного собрания.

Говоря о сфере образования, Евгений Люлин отметил, что в Нижегородской области системно решается вопрос ликвидации дефицита мест в детсадах.

"С 2016 года, в рамках проекта «Детские сады - детям», построено 16 садиков, в этом году будут сданы еще 19 детсадов. Капитально отремонтировано 160 детских дошкольных учреждений. В результате, доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 95,5 процентов, в возрасте от трех до семи лет – 100 процентов. Партия участвовала в решении проблемы ликвидации второй смены в школах: за пять лет в области было построено 15 новых школ", - сообщил Евгений Люлин.

Напомним, 9 июня председатель "Единой России" Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты "Единой России" проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Медицина и здоровье Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph