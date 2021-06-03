Трёх нижегородских перевозчиков могут привлечь к ответственности за нарушение масочного режима в общественном транспорте

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Трех перевозчиков Нижнего Новгорода могут привлечь к ответственности из-за нарушений масочного режима в общественном транспорте. Их представителей вызовут в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как уточнили в правительстве, 17 июня прошло выездное мероприятие по проверке соблюдения противоэпидемиологических норм. В ней также приняли участие специалисты департамента региональной безопасности и сотрудники правоохранительных органов.
В областном Минтрансе отметили, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом использование масок в общественных местах и, в частности, в транспорте становится особенно актуальным.
Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Ответственность за нарушение указа определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа.
"Наша задача – не штрафовать, а информировать пассажиров и транспортные предприятия о необходимости использовать маски. Как показала сегодняшняя проверка, практически у всех пассажиров есть с собой маски, но не все их надевают, пока не увидят проверяющих. Также были выявлены автобусы, в которых кондукторы и водители даже не просят пассажиров надеть медицинскую маску. Перевозчики, работающие на этих маршрутах, будут вызваны для беседы и составления протокола в Минтранс", - сообщил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Арт`м Бафанов.
Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что проверки объектов общепита и торговли усилены в Нижегородской области.
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