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Общество

Трёх нижегородских перевозчиков могут привлечь к ответственности за нарушение масочного режима в общественном транспорте

17 июня 2021 18:21  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Трех перевозчиков Нижнего Новгорода могут привлечь к ответственности из-за нарушений масочного режима в общественном транспорте. Их представителей вызовут в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточнили в правительстве, 17 июня прошло выездное мероприятие по проверке соблюдения противоэпидемиологических норм. В ней также приняли участие специалисты департамента региональной безопасности и сотрудники правоохранительных органов.

В областном Минтрансе отметили, что на фоне роста числа заболевших коронавирусом использование масок в общественных местах и, в частности, в транспорте становится особенно актуальным.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Ответственность за нарушение указа определена статьей 20.6.1 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

"Наша задача – не штрафовать, а информировать пассажиров и транспортные предприятия о необходимости использовать маски. Как показала сегодняшняя проверка, практически у всех пассажиров есть с собой маски, но не все их надевают, пока не увидят проверяющих. Также были выявлены автобусы, в которых кондукторы и водители даже не просят пассажиров надеть медицинскую маску. Перевозчики, работающие на этих маршрутах, будут вызваны для беседы и составления протокола в Минтранс", - сообщил и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Арт`м Бафанов.

Так, за нарушение режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что проверки объектов общепита и торговли усилены в Нижегородской области.

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Теги:
Коронавирус Транспорт Штраф
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