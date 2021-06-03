Конкурс на получение гранта "Агростартап" стартовал в Нижегородской области Общество

Отбор заявок на участие в конкурсе на получение гранта "Агростартап" начался в Нижегородской области.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, нижегородские фермеры могут получить грант до 5 млн рублей, если их проект связан с мясным иди молочным скотоводством. Гранты на 3 млн рублей могут получить представители сферы растениеводства, козоводства, овцеводства, птицеводства, пчеловодства и других сельскохозяйственных направлений. "Всего же по итогам конкурсного отбора между фермерами будет распределено 95,2 миллиона рублей субсидий", - пояснил Николай Денисов.

Заявки на участие в конкурсном отборе можно подать до 12 июля 2021 года в свое управление сельским хозяйством муниципального района или городского округа Нижегородской области, где реализуется или только планируется проект. Грантовая программа реализуется для начинающих фермеров в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Получить грант может гражданин РФ, который постоянно проживает в сельской местности и намерен заняться или уже занимается сельским хозяйством.

За время действия программы «Агростартап», с 2019 года в нашем регионе успешно реализовано порядка 50 проектов в различных сферах сельского хозяйства. Объем господдержки за этот период составил 155,8 миллиона рублей.

Программа направлена на создание и развитие новых фермерских хозяйств, что способствует росту объемов производства продукции и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

С подробной информацией об условиях участия в конкурсном отборе на предоставление грантов можно ознакомиться на сайте регионального Минсельхоза: mcx-nnov.ru.

Напомним, что всего на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона с начала 2021 года получили более 2 млрд рублей субсидий. По его словам, средства господдержки направлены на проведение полевых работ, поддержку производства товарного молока, развитие племенного животноводства, приобретение техники и оборудования, на мелиорацию земель, поддержку элитного семеноводства и другие направления.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.