Креативная экономика станет темой третьего дня конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

Креативная экономика станет темой третьего дня конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, 25 июня в рамках деловой программы будут говорить о том, что понятно и интересно даже тем, кто далек от мира цифр и котировок.

В рамках панельной дискуссии о новых медиа речь пойдет о том, как пандемия изменила паттерны потребления информации. Люди разных социальных групп и возрастов меняют свои привычки и фильтры поиска и восприятия информации: например, предпочитают больше слушать, чем читать лонгриды, или смотреть короткие видеоролики, чем часовые шоу.

На панельной дискуссии "Социальные проекты. Возможности для тех, кто заботится об обществе" пройдет публичный мозговой штурм — практический формат, появившийся на фестивале импакт-экономики ImpactFest 2021. Эксперты в технологиях, продвижении и предпринимательстве — Юлия Щукина, куратор проектов Impact Hub Moscow, директор фестиваля импакт-экономики ImpactFest, Михаил Миронов, организатор сообщества Impact Hub Moscow, основатель образовательного сервиса Brainify.ru, партнер Communitize, Людмила Булавкина, предприниматель, бизнес-ангел, трекер, Ирина Лобановская, сооснователь агентства импакт-маркетинга Camp — в формате публичного обсуждения предложат идеи, как увеличить позитивное воздействие и с помощью технологий изменять к лучшему жизни всё большего количества людей.

Еще одна сессия будет посвящена музыкальной индустрии. Столкнувшись с невозможностью осуществления своей привычной деятельности, участники рынка обратились к альтернативным форматам проведения концертов и фестивалей. Эксперты, среди которых генеральный директор Sony Music Russia&CIS Арина Дмитриева, соосновательница агентства Doing Great Agency Татьяна Пантелеева и соосновательница агентства Music Development Russia Екатерина Бажанова обсудят какие возможности открывают для музыкальной индустрии новые технологические форматы, которые подарила пандемия.



Попасть на дискуссию можно, зарегистрировавшись по ссылке.