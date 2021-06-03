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Общество

Нижегородский круизный лайнер вошел в список лучших по мнению Британского королевского общества

18 июня 2021 11:11  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Построенный на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде круизный лайнер "Мустай Карим" вошел в список лучших судов 2020 года по мнению Британского королевского общества корабельных инженеров - Significant Ships of 2020. Об этом сообщается на сайте Московского инженерного бюро.

Старейшим мировым сообществом кораблестроителей было отобрано 50 головных для каждой верфи судов различного назначения, типа и размеров, сданных в эксплуатацию в прошлом году.

Напомним, "Мустай Карим" отправился в первый рейс 22 августа 2020 года. Судно спустили на воду в Нижнем Новгороде 11 сентября 2019 года, с 7 по 9 мая 2020 года круизный лайнер прошел заключительный этап ходовых испытаний в акватории Горьковского водохранилища Нижегородской области в районе города Чкаловск.

СПРАВКА:

"Мустай Карим" - стальное самоходное судно с двумя поворотными винто-рулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной жилой надстройкой по всей длине судна с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.

Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А.

Размещение пассажиров: все пассажирские каюты размещены на верхней, шлюпочной и тентовой палубах. Предусмотрено 169 кают "Стандарт"(338 мест) и 2 каюты "Люкс" (4 места), всего 342 места.

Ресторан на главной палубе имеет 329 посадочных мест. Для досуга есть обзорные салоны (музыкальный на 200 мест и читальный на 50 мест), трансформируемый конференц-зал (на 140 мест), три бара (пивной, "Панорама" и в читальном салоне), детская комната, фитнес-центр (сауна, хамам, массажные кабинеты, тренажерный зал, парикмахерская), сувенирный киоск и солярий на открытой солнечной палубе (700 кв. метров).

Район плавания: внутренние водные пути РФ и морские районы, в соответствии с классом судна. Дальность плавания: около 6 тысяч км.

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Теги:
Красное Сормово Награды Судостроение
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