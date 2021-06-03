Около 400 точек для установки камер видеонаблюдения подготовлено в Нижнем Новгороде Общество

Около 400 точек для установки камер видеонаблюдения в рамках системы "Безопасный город" спроектировано в Нижнем Новгороде. Об пишет "Время Н" со ссылкой на директора Центра координации проектов цифровой экономики региона Владимира Распопова.

По его словам, необходимые документы находятся на согласовании у профильных ведомств. Непосредственно установка камер еще не началась.

Напомним, что уже принято решение о прокладке всех коммуникаций под землей — так называемый проект "Чистое небо".

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде развивается система видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город". В рамках программы до конца текущего года в городе должны заработать еще 642 камеры видеонаблюдения - для считывания транспортных знаков и для распознавания лиц.