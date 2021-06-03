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Общество

Около 400 точек для установки камер видеонаблюдения подготовлено в Нижнем Новгороде

18 июня 2021 11:05  [62] Общество

Около 400 точек для установки камер видеонаблюдения в рамках системы "Безопасный город" спроектировано в Нижнем Новгороде. Об пишет "Время Н" со ссылкой на директора Центра координации проектов цифровой экономики региона Владимира Распопова.

По его словам, необходимые документы находятся на согласовании у профильных ведомств. Непосредственно установка камер еще не началась.

Напомним, что уже принято решение о прокладке всех коммуникаций под землей — так называемый проект "Чистое небо".

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде развивается система видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город". В рамках программы до конца текущего года в городе должны заработать еще 642 камеры видеонаблюдения - для считывания транспортных знаков и для распознавания лиц.

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Теги:
Безопасный город видеонаблюдение
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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