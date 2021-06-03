Депутаты Гордумы предложили запретить движение бензовозов в Нижнем Новгороде днем Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи предложили запретить движение транспорта с опасными грузами по территории города в дневное время. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 18 июня 2021 года.

С инициативой вышел депутат Николай Сатаев. Он рассказал, что подобный запрет действует во многих европейских странах. Речь идет о таких грузах, как бензин или сжиженный газ.

Николай Сатаев напомнил о ДТП, которое произошло на Мызинском мосту в феврале текущего года. Во время подъема фура зацепила отбойник, ее развернуло, и она перегородила две полосы. В результате никто не пострадал, но это стало причиной огромной пробки.

"Сейчас движение очень интенсивное. Учитывая негативный опыт, нужно от комиссии обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области, чтобы разработать соответствующий закон", - заявил он.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Виталий Ковалев отметил, что для введения запрета необходимо предоставить альтернативные пути движения транспортных средств с такими грузами.

Его поддержал заместитель начальника ОГИБДД УМВД по городу Нижнему Новгороду Алексей Кожанов. Он также добавил, что большинство автомобилей с опасными грузами проезжает через Нижний Новгород транзитом, а значит закон нужно принимать не только на уровне субъекта.

Тем не менее председатель комиссии Станислав Прокопович пообещал обратиться в региональный парламент за консультацией.

"Вопрос важный и затрагивает жизни людей", - пояснил он.