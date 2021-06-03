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Общество

Историческую лестницу и три домовые печи восстановят при реставрации "дома с болью" в Нижнем Новгороде

18 июня 2021 13:30  [4] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Историческую лестницу и три домовые печи восстановят при реставрации объекта культурного наследия "Дом Щелокова" (Варварская,8) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, в настоящее время рабочие уже завершают укладку сруба.

"Вскоре дом вновь будет стоять под крышей с восстановленным фасадом. До конца года в здании будут идти внутренние работы. Как использовать здание в будущем - вопрос еще открытый", - сказал министр.

Напомним, реставраторы приступили к сбору сруба здания весной текущего года. Работы выполняет ГП НО "ДиРОН".

Согласно контракту, подрядчик разработал проектно-сметную документацию по сохранению объекта культурного наследия и в январе 2021 года приступил к разборке здания. До проведения демонтажа бревна были обследованы и маркированы. Элементы, не подлежащие реставрации из-за неудовлетворительного состояния, воссозданы.

(дом до консервации, фото из соцсети Instagram, Олег Беркович)

"Бревна, сильно поврежденные пожаром в 1996 году и не подлежащие восстановлению, были воссозданы по образцам. Несмотря на то, что в течение почти 25 лет дом был заколочен, нам удалось сохранить более 40% сруба", - рассказал ранее руководитель управления госохраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед.

В публикации в соцсети Олег Беркович рассказал подробности. Оказалось, что при реставрации ОКН заменить бревна на новые было нельзя, поэтому подрядчик был вынужден искать подходящие сухие бревна возрастом 50-70 лет. Для этого он объехал четыре соседних области. 

Ранее сообщалось, что вернуть зданию исторический облик планируется к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Работы по капитальному ремонту внутренних помещений, устройству внутренних инженерных сетей, пусконаладочные работы и благоустройство территории завершатся до 30 ноября.

Отметим, что здание не используется с 1996 года, когда в нем произошел пожар. С тех пор дом законсервирован. Однако, он привлекал большое внимание творческих нижегородцев. В 2018 году фасад здания стал одной из площадок проведения фестиваля "О'Город. Окно". Екатеринбургский художник Илья Мозги представил нижегородцам работу под названием "Здесь больше нет огня, но каждую секунду теплей от тебя". Позднее другой неизвестный "художник" закрасил часть слов, оставив только "Здесь боль от тебя". Надпись восстановили, но оставили в виде пунктира, а дом в народе стали называть "домом с болью". Также на стене здания нижегородский поэт неоднократно оставлял листы со стихами. 

СПРАВКА:

Дом №8 по ул. Варварской является объектом культурного наследия регионального значения - "Дом Щелокова". По архивным материалам середины XIX в. и типологическим признакам постройку дома можно отнести к 1820-м гг. По всей вероятности, он был возведен по проекту архитектора Ефимова на основе жилого дома с мезонином из альбома "образцовых" фасадов 1809–1812 гг.  В Нижнем Новгороде сохранилось всего два дома, расположение которых фиксирует градостроительный план, утвержденный для города еще Екатериной II. Здание является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма, сохранившим свою объемно-планировочную структуру.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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