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Общество

Нижегородская область – крупнейший регион по объему бельгийских инвестиций, - Марк Михельсен

18 июня 2021 13:34  [86] Общество

Нижегородская область – крупнейший регион по объему бельгийских инвестиций. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в Российской Федерации Марк Михильсен в ходе переговоров с руководством Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в регионе с трехдневным визитом находится делегация посольства Бельгии с целью расширения торгово-экономического сотрудничества.

В ходе визита представители бельгийской стороны встретились с замгубернатора региона Андреем Саносяном, директором областного департамента внешних связей Ольгой Гусевой и представителем МИД России в Нижнем Новгороде Сергеем Маловым.

В рамках поездки в Нижегородскую область представители Посольства Бельгии посетили четыре промышленных предприятия, располагающихся в Нижнем Новгороде, Кстове, городе Бор и в Дзержинске. Это завод "Хайджин Текнолоджиз", выпускающий гигиеническую продукцию, предприятие по производству поливинилхлорида "РусВинил", Борский стекольный завод и предприятие по производству напольных покрытий "Юнилин". Как отметил Марк Михильсен, "эти предприятия – примеры перспективного вложения бельгийских инвестиций, интересные бизнес-модели, которые успешно реализуются".

В свою очередь Андрей Саносян подчеркнул, что внимание Бельгии к нижегородскому региону связано не только с множеством ранее реализованных инвестпроектов с участием бельгийского капитала, но и со стабильно высокими объемами двусторонней торговли. Только по итогам прошлого 2020 года Бельгия заняла 10 строчку в рейтинге партнеров Нижегородской области по товарообороту, который составил почти 290 млн долларов, за год увеличившись на 25%. "Особенно важным является тот факт, что доля нижегородского экспорта превышает 75% товарооборота", – подчеркнул Андрей Саносян.

Отметим, что нижегородские предприятия поставляют в Бельгию минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, древесину и органические химические соединения. В Нижегородскую область импортируются пластмассы, оборудование и эфирные масла бельгийского производства.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос открытия в Нижнем Новгороде офиса почетного консула Бельгии. Как напомнил Сергей Малов, на сегодняшний день в регионе осуществляют свою деятельность почетные консулы таких иностранных государств, как Абхазия, Австрия, Армения, Мальта, Португалия, Словения и Франция. Посол Бельгии в России согласился с тем, что реализация подобной инициативы позволит улучшить взаимодействие региона с Бельгией как в экономической, так и в гуманитарной областях.

Глава департамента внешних связей Ольга Гусева выступила с предложением развития побратимских отношений между муниципальными образованиями Нижегородской области и Бельгии. Руководитель ведомства пригласила Марка Михильсена присоединиться к кульминационным торжествам по случаю празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

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